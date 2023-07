Neun Jahre nach legendärem WM-Triumph: DFB-Legende Miro Klose hat neuen Job in Italien

Von: Christoph Wutz

Teilen

Seit März war Miroslav Klose ohne Tätigkeit. Jetzt hat der Ex-DFB-Star eine Anstellung gefunden. Und damit schlägt er beruflich einen neuen Weg ein.

Rom – Im Anschluss an das Ende seiner aktiven Karriere 2016 ging Miroslav Klose unter die Trainer. Nach einem enttäuschenden ersten Profi-Engagement kürzlich in Österreich wagt die DFB-Legende jetzt aber vorerst einen anderen Schritt: Er wird fortan im italienischen Fernsehen als Fußball-Experte zu sehen sein. Seine Zukunft sieht der 45-Jährige dennoch als Coach.

Miroslav Josef Klose Geboren: 9. Juni 1978 (Alter 45 Jahre), Opole, Polen Position: Mittelstürmer Stationen als aktiver Spieler: u. a. 1. FC Kaiserslautern, SV Werder Bremen, FC Bayern München, Lazio Rom Größte Erfolge: Weltmeister 2014, 2x Deutscher Meister (2008, 2010), WM-Rekordtorschütze (mit 16 Toren in 24 Einsätzen), Rekordtorschütze der deutschen Nationalmannschaft (mit 71 Toren in 137 Einsätzen)

Neuer Job: Ex-DFB-Star Klose arbeitet künftig als TV-Kommentator in Italien

WM-Rekordtorjäger Miroslav Klose wechselt von der Trainerbank ins Fernseh-Studio. Der Weltmeister von2014 wird in der kommenden Saison für Prime Video Italia die Spiele der Champions League kommentieren, wie der Sender mitteilte.

Als Kommentator wird er demnach das Team um Ex-Stars wie seinen ehemaligen Bayern-Teamkollegen Luca Toni, Clarence Seedorf und Diego Milito verstärken. „Es ist etwas Neues für mich“, sagte Klose der Corriere dello Sport im Interview.

Ex-Nationalstürmer Miroslav Klose wird fortan in neuer Funktion an der Seitenlinie stehen. © Imago / Gribaudi/ImagePhoto

Für neues Engagement als TV-Kommentator: Klose kehrt nach Italien zurück

Die südeuropäische Nation an sich ist für Klose bekanntermaßen kein Neuland. Dort verbrachte der ehemalige Bundesliga-Star den Herbst seiner Karriere, als er von 2011 bis 2016 für Lazio Rom auflief. Doch bloß ausklingen ließ Klose seine Laufbahn dort nicht: Neben dem italienischen Pokalsieg 2013 gelangen ihm in 139 Spielen in Diensten des Hauptstadtklubs 54 Tore, ehe er 2016 die Fußballschuhe an den Nagel hing.

Die italienischen Fußball-Fans behielten den polnischstämmigen Angreifer aber nicht nur aufgrund seiner Torerfolge in guter Erinnerung: Vor allem durch seiner sehr faire und respektvolle Art eroberte der Rekordtorjäger der DFB-Elf einst die Herzen der Tifosi. Jetzt dürfen sie sich zumindest in der nächsten Spielzeit auf Kloses Analysen im TV freuen.

Von Völler bis Füllkrug: Diese Werder-Profis wurden Bundesliga-Torschützenkönig Fotostrecke ansehen

Trotz neuen Jobs in Italien: Klose hat noch immer „Wunsch, Trainer zu werden“

Seit seinem Abschied von dem österreichischen Club SCR Altach im März hat Klose kein Team zum Coachen. Das Amt als Cheftrainer der Vorarlberger hatte der Ex-Bayern-Star erst im vergangenen Sommer übernommen. Es war seine erste Station als Profi-Coach. Allerdings entließen die Altacher Verantwortlichen Klose im Frühjahr aufgrund anhaltender Erfolglosigkeit. Das Team stand damals auf dem letzten Tabellenplatz.

Auf der Suche nach einem neuen Trainerposten kommt die Abwechslung nach eigenen Worten zum richtigen Zeitpunkt. „Natürlich ist es mein Wunsch, Trainer zu werden. Im Moment habe ich kein Team, also habe ich beschlossen, diese neue Erfahrung auszuprobieren, die mich nah am Spielfeld hält und es mir ermöglicht, etwas Neues zu lernen“, begründete der frühere Weltklasse-Angreifer den Schritt.

„Ich liebe es, Trainer zu sein. Ich spüre das Bedürfnis, anderen Spielern etwas zu vermitteln, sie bei der Erreichung ihrer Ziele zu unterstützen“, ergänzte der 137-malige deutsche Nationalspieler jedoch. Und offenbar wäre er unlängst beinahe auf die Trainerbank zurückgekehrt: Klose war wohl in der Schweiz im Gespräch. (dpa/wuc)