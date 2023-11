Sensations-Rückkehr? Miroslav Klose wohl bei Kaiserslautern im Gespräch

Von: Marcel Schwenk

Nach der Entlassung von Dirk Schuster ist der 1. FC Kaiserslautern auf der Suche nach einem neuen Trainer. Miroslav Klose soll ein Kandidat sein.

Kaiserslautern – Es wäre ein Paukenschlag und zudem eine emotionale Rückkehr. Miroslav Klose, Weltmeister von 2014 und ehemaliger Weltklasse-Stürmer des FC Bayern München, soll ein Kandidat für den vakanten Trainerposten beim 1. FC Kaiserlautern sein. Das berichtet Sky.

Miroslav Klose Geboren: 9. Juni 1978 (Alter 45 Jahre) in Opole Stationen als Trainer: Co-Trainer DFB-Team, FC Bayern München (U17), Co-Trainer FC Bayern, SCR Altach Nicht mehr Trainer bei SCR Altach seit: 20. März 2023

Übernimmt Miroslav Klose nach Entlassung von Dirk Schuster in Kaiserslautern?

Die „Roten Teufel“ hatten sich nach zuletzt fünf sieglosen Zweitliga-Spielen in Serie von Dirk Schuster getrennt, zwischendurch gelang lediglich der Einzug in das DFB-Pokal-Achtelfinale. In der Liga rangieren die Pfälzer nach 14 Partien aktuell auf dem 11. Rang. Nun folgte der Wechsel auf der Trainerbank.

„Nach einer ergebnistechnisch nicht zufriedenstellenden Rückrunde der vergangenen Saison konnte die Mannschaft im ersten Saisondrittel zwar eine positive Serie starten, insgesamt zeigen die Tendenzen aber eine nicht zufriedenstellende Entwicklung auf, so dass sich die Verantwortlichen für diesen Schritt entschieden haben“, heißt es in der Pressemitteilung.

Soll ein Thema beim 1. FC Kaiserslautern sein: Miroslav Klose. © Armin Rauthner/imago

Miroslav Klose wohl zuletzt auch Thema bei Olimpija Ljubljana

Neben Klose sollen laut kicker auch Enrico Maaßen (ehemals FC Augsburg) und Michael Wimmer (aktuell Austria Wien) ein Thema sein. Ersterer habe nach Informationen von Sky aber schon abgesagt und wolle erst nach der Winterpause einen neuen Klub übernehmen.

Klose hingegen sei „bereit für eine neue Herausforderung“, soll aber auch das Interesse anderer Vereine geweckt haben. Welche das sind, wird nicht weiter ausgeführt. Im Oktober wurde der 45-Jährige noch mit dem slowenischen Vertreter NK Olimpija Ljubljana in Verbindung gebracht.

Für den langjährigen Angreifer des FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft wäre es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Klose spielte von 2000 bis 2004 in der ersten Mannschaft der Lauterer, dort gelang ihm Durchbruch in der Bundesliga. Zuletzt stand er bis März 2023 beim SCR Altach an der Seitenlinie, wurde dort aufgrund ausbleibender Erfolge aber nach nur 24 Spielen von seinen Aufgaben entbunden. (masc)