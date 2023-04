Neuer Job für Klose? Weltmeister von 2014 wohl in der Schweiz im Gespräch

Von: Marcel Schwenk

Miroslav Klose könnte schon bald wieder an der Seitenlinie stehen. Angeblich ist der 44-Jährige Kandidat bei einem Schweizer Traditionsverein.

München/Zürich - Bei seiner bislang einzigen Station als Trainer einer Profimannschaft lief es für Miroslav Klose alles andere als erfolgreich. Zur Saison 2022/23 wurde er vom österreichischen Bundesligisten SCR Altach als Chefcoach installiert, knapp neun Monate später erfolgte die Trennung.

Name: Miroslav Klose Geburtsdatum und -ort: 9. Juni 1978 in Opole (Polen) Stationen als Spieler im Profibereich: 1. FC Kaiserslautern, SV Werder Bremen, FC Bayern München, Lazio Rom Größte Erfolge als Spieler: 1x Weltmeister, 2x Deutscher Meister, 2x Deutscher Pokalsieger, 1x Italienischer Pokalsieger

Klose nach nur neun Monaten bei Altach entlassen

„Im Zuge unserer Analyse sind wir zur Entscheidung gekommen, dass die Mannschaft einen neuen Impuls braucht, um unser Ziel Klassenerhalt, dem wir alles andere unterordnen, zu erreichen“, begründete Sportdirektor Georg Festetics in einer Pressemitteilung Mitte März die Trennung.

Nur fünf seiner 24 Spiele konnte der Weltmeister von 2014 siegreich gestalten, insgesamt setzte es 14 Niederlagen. In der Liga holten die Vorarlberger unter Kloses Regie lediglich 17 Punkte und kassierten in 22 Partien satte 44 Gegentore.

Ist wohl ein Kandidat beim Grasshopper Club Zürich: Miroslav Klose. © Armin Rauthner/imago

Klose ein Thema bei Grasshopper Club Zürich?

Nichtsdestotrotz könnte der deutschen Stürmerlegende schon zur kommenden Spielzeit ein neuer Job winken. Wie die Schweizer Zeitung Blick berichtet, ist Klose ein Kandidat beim Traditionsverein Grasshopper Club Zürich. So sollen bereits Gespräche geführt worden sein, weitere seien demnach für die kommenden Tage geplant.

Beim derzeitigen Tabellen-5. der Schweizer Liga würde Klose auf Giorgio Contini folgen, der im Februar seine Kündigung zum Ende der Saison einreichte. Zwar ließ sich dieser laut Blick eine „Hintertür“ offen und wäre zu einer weiteren Zusammenarbeit bereit, sollte die Kaderplanung voranschreiten. Dazu wird es jedoch nicht kommen, Sportchef Bernt Haas teilte Contini laut Bericht am Freitag die Entscheidung über die Trennung zum Ende der Spielzeit mit. Folgt nun also Klose?

Klose gewann 2020/21 als Bayerns Co-Trainer die Meisterschaft

Nach seiner aktiven Karriere, die er 2016 in Italien bei Lazio Rom beendete, war Klose ab November 2016 Teil des Trainerteams der deutschen Nationalmannschaft unter Joachim Löw und engagierte sich teilweise auch in den U-Nationalmannschaften. Im Juli 2018 ging er dann zum FC Bayern München und trainierte zwei Jahre lang die U17, schnappte sich in seiner ersten Saison sogar die Meisterschaft in der Staffel Süd/Südwest.

Zur Spielzeit 2020/21 holte ihn Bayern-Coach Hansi Flick als Co-Trainer in sein Team, gemeinsam mit dem aktuellen Nationaltrainer feierte Klose den Gewinn der Meisterschaft. Auf die einjährige Pause im Anschluss folgte das erfolglose Engagement in Altach. Nun könnte der Rekordtorschütze des DFB-Teams seine nächste Bewährungschance an der Seitenlinie bekommen. (masc)