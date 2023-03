Miroslav Klose mit sofortiger Wirkung entlassen – erste Profistation als Trainer geht schief

Von: Marcel Schwenk

Der österreichische Bundesligist SCR Altach hat Trainer und Ex-Nationalspieler Miroslav Klose mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden.

München/Altach - Miroslav Klose ist nicht mehr länger Trainer des österreichischen Erstligisten SCR Altach. Das gab der Klub am Montagnachmittag offiziell bekannt. Neben Klose wurde auch Co-Trainer Slaven Skeledzic von seinen Aufgaben entbunden.

„Miroslav Klose hat vom ersten bis zum letzten Tag alles gegeben und es war eine riesige Erfahrung, ihn als Trainer und vor allem als Menschen in Altach erlebt zu haben. Ich möchte mich bei Miro und seinem Co-Trainer Slaven Skeledzic für die geleistete Arbeit bedanken. Auch wenn ein Trainerwechsel immer enorm schmerzt, steht über allem, dass der SCR Altach auch in der Saison 2023/24 in der Bundesliga vertreten ist“, wird Geschäftsführer Christoph Längle in der Vereinsmitteilung zitiert.

Klose übernahm Altach erst im Sommer 2022

Der Ex-Nationalspieler hatte den Verein erst im Sommer 2022 übernommen, konnte sportlich aber nicht überzeugen. In 24 Pflichtspielen gelangen nur fünf Siege, 14 Mal ging der SCR unter Klose als Verlierer vom Platz.

Nicht mehr länger Trainer des SCR Altach: Ex-Bayern-Profi Miroslav Klose. © Matthias Balk/dpa

Die reguläre Saison beendete Altach auf dem letzten Platz, hat in den Abstiegs-Playoffs aber noch die Möglichkeit, die drohende Zweitklassigkeit abzuwenden.

„Im Zuge unserer Analyse sind wir zur Entscheidung gekommen, dass die Mannschaft einen neuen Impuls braucht, um unser Ziel Klassenerhalt, dem wir alles andere unterordnen, zu erreichen. Miroslav hat alle Voraussetzungen, um auch als Trainer große Erfolge zu erreichen. Ich möchte Miroslav meinen Dank für die Zusammenarbeit aussprechen, bei welcher die Interessen des Vereins immer im Mittelpunkt gestanden haben“, so Sportdirektor Georg Festetics.

Bereits in der vergangenen Woche hatte es heftige Kritik von Fans an Klose aufgrund der ausbleibenden Erfolge gegeben, nun zogen die Verantwortlichen von Altach die Reißleine. Ein Nachfolger soll im „Laufe der Woche“ präsentiert werden. (masc)