Zieht es Klose auf den Balkan? Weltmeister „ernsthafter Kandidat“

Von: Jannek Ringen

Nach seiner erfolgreichen Karriere als Spieler, probiert sich Miroslav Klose als Trainer. Aktuell ist er ohne Verein, Angebote soll es dennoch geben.

Ljubljana – Ohne Frage ist Miroslav Klose einer der größten deutschen Stürmer aller Zeiten. Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen ist er der erfolgreichste Torschütze im DFB-Trikot. Außerdem gehört er zu der Nationalmannschaft, die 2014 in Brasilien zum vierten Mal Weltmeister wurde. Seine Trainerkarriere läuft derzeit holprig, könnte demnächst aber neuen Schwung aufnehmen.

Miroslav Klose Geboren: 9. Juni 1978 (Alter 45 Jahre), Opole, Polen Vereine: 1. FC Kaiserslautern, SV Werder Bremen, FC Bayern München, Lazio Rom Länderspiele (Tore): 137 (71)

Klose scheitert beim SCR Altach

Seine ersten Erfahrungen als Trainer sammelte Klose am Campus des FC Bayern als Trainer der U17. Dort machte er auf sich aufmerksam, sodass Hansi Flick ihn im Sommer 2020 nach dem Gewinn des Triples als Co-Trainer installierte. Nach einem Jahr als Co-Trainer beim FC Bayern wurde er im Juli 2022 Cheftrainer beim SCR Altach in Österreich.

Die erste Station als Cheftrainer beim österreichischen Erstligisten erwies sich als schwierige Aufgabe. Eine Sieglos-Serie von neun Spielen in Folge sorgte dafür, dass er im März dieses Jahres trotz eines 1:1 beim Serienmeister RB Salzburg seinen Posten räumen musste. Klose gewann mit dem SCR Altach nur fünf seiner 25 Spiele und ging 14 Mal als Verlierer vom Platz.

Wird Miroslav Klose Trainer in Slowenien? © IMAGO / Eibner Europa

Klose nach Slowenien? Olimpija ruft

In der Vergangenheit wurde Klose immer wieder mit etlichen Jobs in Deutschland in Verbindung gebracht, allerdings wurde es nie wirklich konkreter. Jetzt könnte der 45-Jährige demnächst einen neuen Job finden. Nach Informationen von Nogomania, einer der führenden Fußballwebsites in Slowenien, verhandelt er derzeit mit NK Olimpija Ljubljana.

Das Blatt berichtet darüber, dass es bereits einen intensiven Austausch zwischen den Parteien geben würde und es aktuell noch an den finanziellen Vorstellungen scheitern würde. Die Forderungen von Klose liegen angeblich über dem, was Olimpija traditionell für Trainergehälter vorsieht, wobei die Obergrenze bei etwas mehr als zehntausend Euro pro Monat liegen soll.

NK Olimpija Ljubljana: Wer ist der potenzielle Klose-Klub?

Der Club NK Olimpija Ljubjana wurde zwar 1911 gegründet, musste sich jedoch 2005 aufgrund finanzieller Probleme auflösen und erneut in der fünften Liga Sloweniens starten. Nachdem man 2008 zurück in die erste Liga gekehrt war, spielt die Mannschaft konstant um die Spitze mit. In der glorreichen Vereinsgeschichte hat der Club sieben Meisterschaften und acht Pokalsiege vorzuweisen.

Im vergangenen Jahr gelang NK Olimpija das nationale Double aus Meisterschaft und Pokalsieg. In der Conference League spielt der slowenische Meister unter anderem gegen den OSC Lille, Slovan Bratislava und KI Klaksvik. Von der Erfahrung Kloses verspricht sich der Club eine Weiterentwicklung und eine Bereicherung, die sich hin bis in Management ziehen soll. (jari)