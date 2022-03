„Mit breiter Brust“: VfB Stuttgart mit neuem Selbstvertrauen gegen Berlin

Teilen

Breite Brust: Stuttgarts Trainer Matarazzo ist nach dem Sieg gegen Mönchengladbach zuversichtlich © Imago

Nach dem wichtigen 3:2-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach reist der VfB Stuttgart mit neuer Zuversicht und viel Selbstvertrauen zum Auswärtsspiel beim 1. FC Union Berlin.

Stuttgart - «Wir wollen den Schwung und die breite Brust mitnehmen», sagte Trainer Pellegrino Matarazzo zwei Tage vor der Partie beim Tabellensiebten der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky). «Es war erfrischend, aufzustehen und einen Sieg nachbereiten zu müssen und keine Niederlage», so der Coach, dessen Team bis zum vergangenen Wochenende neunmal in Serie nicht gewonnen hatte. Schon im ersten Training diese Woche habe man «ein paar Prozent mehr Freude gespürt.»

Union, das vier der vergangenen fünf Ligapartien verloren hat, sei «weiter eine extrem unangenehme Mannschaft» und «zäh zu bespielen», warnte Matarazzo, dessen Team sich als Vorletzter nach wie vor in akuter Abstiegsgefahr befindet. Er erwarte ein «ganz anderes Spiel» als gegen Gladbach, «Geduld» und «taktische Disziplin» seien gefragt.

Offensivmann Chris Führich ist nach Magen-Darm-Problemen wieder ins Training eingestiegen. «Ich habe ein gutes Gefühl bei ihm», sagte Matarazzo. Auch Außenverteidiger Pascal Stenzel, der zuletzt wegen einer Wadenverletzung fehlte, sei wieder eine Option für den Kader. (dpa)