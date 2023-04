Mittelfeldspieler bereut Wechsel zu Union Berlin – Überraschende Rückkehr zu Ex-Klub?

Von: Sascha Mehr

Teilen

Ein Mittelfeldspieler ist unzufrieden mit seiner Rolle bei Union Berlin und will den Verein definitiv nach der laufenden Saison verlassen.

Update vom Montag, 24. April, 10.25 Uhr: Kevin Möhwald bereut den Wechsel von Werder Bremen zu Union Berlin. Der Mittelfeldspieler kam in der laufenden Saison noch keine Minute zum Einsatz und will den Verein im Sommer verlassen. „Mit dem Wissen von heute würde ich die Entscheidung so nicht wieder treffen. Das ist im Endeffekt ein verschenktes Jahr“, sagte Möhwald dem Online-Portal Deichstube.

Der 29.Jährige könnte sich eine Rückkehr nach Bremen gut vorstellen: „Natürlich ist Werder immer eine Option. Ich habe an Bremen, den Abstieg mal ausgenommen, nur gute Erinnerungen. Die Stadt und den Verein habe ich in meinem Herzen.“

Kevin Möhwald (l.) von Union Berlin. © IMAGO/O.Behrendt

Erstmeldung: Mönchengladbach - In der Fußball-Bundesliga geht es weiter mit dem 29. Spieltag und die Spannung steigt immer weiter, denn es geht auf die Zielgrade zu. Zahlreiche Mannschaften kämpfen noch um Meisterschaft, internationale Plätze oder den Klassenerhalt und brauchen jeden Punkt. Im Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und Union Berlin stehen vor allem die Gäste unter Druck, denn sie wollen die Saison mit der Qualifikation für die Champions League vergolden.

Die Gastgeber haben aber etwas dagegen, dass Union Berlin die drei Punkte mitnimmt in die Hauptstadt. „Beim Union Berlin wird konstant gute Arbeit abgeliefert, der Verein entwickelt sich von Jahr zu Jahr weiter. Nach 28 Spieltagen stehen die Berliner auch zurecht auf Platz 3. Sie spielen mit viel Wucht, Dynamik und Physis“, sagte Gladbach-Trainer Daniel Farke auf der Pressekonferenz vor der Partie.

Borussia Mönchengladbach gegen Union Berlin: Wer holt sich den Sieg?

„Man weiß gegen Union Berlin genau, was einen erwartet - das macht die Aufgabe aber nicht einfacher. Im Hinspiel haben wir es lange gut gemacht. Wir wissen demnach , was zu tun ist. Wir müssen die Physis und die Zweikämpfe annehmen, das wird der Schlüssel sein“, so Farke weiter.

Borussia Mönchengladbach empfängt Union Berlin. © IMAGO/Hans-Jürgen Schmidt

Gute Nachrichten gibt es von Stürmer Plea. „Nico Elvedi konnte heute wieder trainieren und wird am Sonntag zur Verfügung stehen. Lasso Plea hatte eine Mandelentzündung, konnte aber heute auch wieder mit der Mannschaft trainieren, für den Kader wird er eine Option sein“, bestätigte der Coach, der sich eine andere Anstoßzeit gewünscht hätte: „Ich kann jeden Fan verstehen, der sich über die Anstoßzeit am Sonntagabend ärgert. Wir sind zu diesem Thema generell auch im Austausch mit der DFL, aber das Thema ist viel komplexer als die meisten denken.“

Die Bundesliga-Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und Union Berlin steigt am Sonntag, 23. April 2023, um 19.30 Uhr in Mönchengladbach. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Borussia Mönchengladbach gegen Union Berlin: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Union Berlin wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

Borussia Mönchengladbach gegen Union Berlin: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen Borussia Mönchengladbach und Union Berlin im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-Match zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Sonntag, 23. April 2023, um 19 Uhr mit den Vorberichten, um 19.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

Hier können Sie ein DAZN-Abo abschließen (werblicher Link) .

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store

(smr)