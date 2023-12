BVB plant ablösefreien Transfer-Coup – Halb Europa jagt Mittelfeldspieler

Von: Sascha Mehr

Borussia Dortmund hat einen jungen Offensivspieler aus Serbien im Visier. Doch die Konkurrenz ist groß, zahlreiche Top-Klubs sind ebenfalls im Rennen.

Dortmund – Borussia Dortmund befindet sich in der Krise. Nach dem 1:1 gegen den FSV Mainz 05 ist der BVB in der Bundesliga-Tabelle weiter abgerutscht und scheint in den Kampf um die deutsche Meisterschaft nicht eingreifen zu können. Durch die schlechten Ergebnisse wackelte Cheftrainer Edin Terzic, bekam aber von den Verantwortlichen Rückendeckung und darf weitermachen.

BVB sucht Verstärkungen

Im Winter soll der Kader verstärkt werden, um in der Rückrunde wieder angreifen zu können. Doch nicht nur Spieler, die sofort helfen würden, sollen verpflichtet werden, auch Akteure für die Zukunft des Klubs stehen im Visier. Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, dass Borussia Dortmund großes Interesse an Matija Popovic hat, der aktuell für die U19 von Partizan Belgrad aufläuft.

Der Vertrag des 17-Jährigen läuft am 31. Dezember 2023 aus und er wäre dann ablösefrei zu haben. Eine Vertragsverlängerung bei Partizan Belgrad wird es aller Voraussicht nicht geben, da der Spieler den nächsten Schritt gehen will. Der BVB würde ihn gerne zum 1. Januar holen, doch die Konkurrenz ist groß.

Neben Borussia Dortmund sollen auch Manchester City, der FC Barcelona, Real Madrid und die AC Mailand ihren Hut in den Ring geworfen haben. Ob es bereits zu intensiven Vertragsverhandlungen mit einem der interessierten Vereine kam, ist nicht bekannt.

BVB vor Transfer von 17-Jährigem?

In der laufenden Saison kommt Matija Popovic in der U19 von Partizan Belgrad auf 25 Einsätze, in denen er unglaubliche 21 Treffer erzielen konnte und außerdem fünf weitere Treffer vorbereitete. Alle 93 Minuten traf der 17-Jährige – eine ganz starke Quote. Bei den großen europäischen Klubs ist das junge Juwel mit großer Wahrscheinlichkeit zunächst aber nicht für die Profis eingeplant, sondern für die Nachwuchsabteilung.

Matija Popovic, der übrigens im bayerischen Altötting geboren wurde, spielt erst seit einem Jahr für Partizan Belgrad. Zuvor schnürte er seine Fußballschuhe für die U16 von Vojvodina Novi Sad. Bis Anfang Januar dürfte feststehen, welcher Top-Klub den Zuschlag für das große Talent bekommt. (smr)