Eintracht vor nächstem Transfer-Coup – Mittelstürmer für fünf Millionen Euro im Anflug?

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt ist auf der Suche nach einem weiteren Angreifer und soll vor der Einigung mit Hertha BSC bezüglich Ngankam zu stehen.

Frankfurt/Berlin – Eintracht Frankfurt baut weiter am Kader für die Saison 2023/24. In den vergangenen Tagen schlug Markus Krösche gleich doppelt zu auf dem Transfermarkt. Mit Ellyes Skhiri, der ablösefrei vom 1. FC Köln an den Main wechselt und Robin Koch, der per Leihe von Premier League-Absteiger Leeds United kommt, hat der Sportchef zwei Führungsspieler verpflichtet.

Jessic Ngankam Geboren: 20. Juli 2000 (Alter 22 Jahre), Berlin Verein: Hertha BSC Position: Mittelstürmer

Eintracht Frankfurt verpflichtet Duo

„Robin Koch und Ellyes Skhiri sind zwei hervorragende Spieler, die auch Führungsrollen übernehmen sollen. Gerade in den zentralen Positionen ist es wichtig, Spieler zu haben, die schon einiges an Erfahrungen sammeln konnten“, sagte der neue Cheftrainer Dino Toppmöller zu den beiden Neuzugängen und erwartet von dem Duo, die jungen Spieler zu führen.

Eintracht Frankfurt ist aber längst nicht fertig mit den Transferplanungen für die kommende Saison. „Wir haben eine gute Mischung im Kader und haben uns auch mit Führungsspielern verstärkt. Jetzt sind wir gut vorbereitet. Es wird noch das eine oder andere auf dem Transfermarkt passieren, das müssen wir abwarten“, bestätigte Krösche.

Wird Jessic Ngankam der neue Stürmer bei Eintracht Frankfurt? © IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Gesucht wird beispielsweise noch ein Mittelstürmer und seit einiger Zeit wird Eintracht Frankfurt mit Jessic Ngankam in Verbindung gebracht. Der junge Angreifer war einer der wenigen Lichtblicke in der vergangenen Saison bei Bundesliga-Absteiger Hertha BSC und könnte die Abteilung Attacke der SGE verstärken.

Eintracht Frankfurt buhlt um Ngankam

Hertha BSC forderte zunächst offenbar zehn Millionen Euro, doch mittlerweile ist der Hauptstadtklub offenbar auf sechs Millionen Euro heruntergegangen, wie die Bild berichtet. Krösche wollte zunächst vier Millionen Euro auf den Tisch legen, die Parteien liegen mit ihren Vorstellungen also nicht mehr weit auseinander. Nach Bild-Informationen steht eine Einigung unmittelbar bevor, die sich in der Mitte der beiden Beträge einpendeln dürfte.

Mit Jessic Ngankam würde Eintracht Frankfurt einen jungen, kantigen Mittelstürmer bekommen, in dem jede Menge Potenzial steckt. Der erst 22-Jährige zeigte in der vergangenen Saison, dass er eine große Zukunft in der Bundesliga haben kann und wurde durch seine gezeigten Leistungen zur U21-EM mitgenommen, bei der die deutsche Mannschaft allerdings keine gute Figur abgab. In den nächsten Tagen wird sich wohl entscheiden, ob Ngankam von der Spree an den Main wechseln wird. (smr)