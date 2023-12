Neue Details zur EM-Auslosung: ARD-Frau Esther Sedlaczek moderiert Veranstaltung

Von: Anna Liebelt

In der Hamburger Elbphilharmonie findet am Samstag, 2. Dezember, die Auslosung der Vorrundengruppen für die Heim-EM 2024 statt. Eine Moderatorin ist keine Unbekannte.

München – Die Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland ist in trockenen Tüchern. 21 Mannschaften haben sich bisher für die Heim-EM in Deutschland qualifiziert. Die letzten drei Startplätze für das Großereignis werden erst im März 2024 über die Nations-League-Playoffs ermittelt. Bis dahin müssen deutsche Fans allerdings nicht warten, um zu erfahren, auf wen die DFB-Elf in der Gruppenphase treffen wird.

Bereits am Samstag, 2. Dezember, können sich Fußball-Fans schon einmal auf die anstehende EM im Sommer 2024 einstimmen. Denn ab 18 Uhr entscheidet der Lostopf, welche Mannschaften in der Vorrunde aufeinander treffen. Nun sind die ersten Details über das Prozedere der Ziehung bekannt.

Name Esther Sedlaczek Alter 24. November 1985 Geburtsort Berlin Werdegang ab 2010 Reporterin und Nachrichtensprecherin für einige regionale Sender in Berlin, 2011-2014 Moderatorin bei Sky, seit 2021 Sportmoderatorin der ARD

ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek führt durch Auslosung der Vorrundengruppen der EM 2024

Moderiert wird die Auslosung von keiner Unbekannten: zusammen mit dem Portugiesen Pedro Pinto – bereits von früheren UEFA-Auslosungen bekannt – führt ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek (38) durch die Veranstaltung in der Hamburger Elbphilharmonie.

Esther Sedlaczek ist Moderatorin bei der EM-Auslosung. © Adam Davy/Imago

Musikalisch untermalt wird die EM-Auslosung dabei durch einen besonderen Dreierschlag: Gleich drei Ensembles schickt der Deutsche Musikrat zur musikalischen Unterstützung nach Hamburg. Neben dem Bundesjugendorchester und dem Bundesjugendchor treten laut Informationen der Bild auch das Bundes-Jazzorchester auf. Für Unterhaltung sorgen zudem der Stargeiger David Garrett sowie Tenor Jonas Kaufmann.

Neue Details zur EM-Auslosung: So läuft die Ziehung am Samstag in der Hamburger Elbphilharmonie ab

Bei der Auslosung selbst sind wieder elf Sport-Legenden, deren Länder bereits EM-Titel gewonnen haben, eingeplant. Wer allerdings genau Losfee spielen wird, ist noch nicht bekannt. Fest steht aber: Als Gastgeber ist die DFB-Elf bei der Heim-EM automatisch als Kopf der Gruppe A angesetzt. Die weiteren 23 Mannschaften werden nach einem bestimmten Schema aus vier Töpfen ausgelost.

Entscheidend für die Zuteilung der Teams in die einzelnen Lostöpfe ist dabei das Abschneiden in der EM-Qualifikation. So landen in Topf 1 laut UEFA die fünf Nationen, die punktemäßig am besten in der Qualifikation angeschnitten haben. Dazu zählen unter anderem Portugal, Spanien, Frankreich, Belgien und England. Topf 2 und 3 setzen sich aus den nächstbesten Mannschaften zusammen, während in Topf 4 die schlechtesten drei direkt qualifizierten Teams und die drei Sieger der Playoffs im März 2024 landen.

Gruppenziehung für Vorrunde der heimischen EM 2024 mit Moderatorin Esther Sedlaczek

Auch die Gruppenziehung folgt einem vorgegebenen Schema: So wird die erste Mannschaft aus Topf eins gezogen und der Gruppe B zugeteilt. Das zweite Team folgt aus Topf eins und kommt in Gruppe C, das dritte in Gruppe D. Nach diesem System folgt auch die Ziehung aus den drei weiteren Töpfen. Wichtig dabei: Nach jeder gezogenen Mannschaft wird zusätzlich noch die Position in der jeweiligen Gruppe ausgelost. Das ist später wichtig für die Reihenfolge der EM-Spiele.

Das Eröffnungsspiel der EM bestreitet Deutschland gegen das Team A2 am 14. Juni in der Münchner Allianz Arena. Der zweite Auftritt des DFB-Teams folgt am 19. Juni gegen die Mannschaft A3 in Stuttgart. Das letzte Gruppenspiel findet am 23. Juni gegen Team A4 in Frankfurt statt.