Borussia Mönchengladbach vor Transfer-Coup? Junger Brasilianer offenbar im Anflug

Von: Sascha Mehr

Borussia Mönchengladbach ist auf der Suche nach Verstärkungen und offenbar in der brasilianischen Serie A fündig geworden.

Update vom 10. November, 23.50 Uhr: Der 22-jährige Mittelfeldspieler Denilson, der in dieser Saison beim brasilianischen Klub Cuiabá überzeugt, ist offenbar in den Fokus von Borussia Mönchengladbach gerückt, wie das Online-Portal Esporte IG berichtet. Es soll um einen Transfer im Sommer 2024 gehen.

Wechselt Denilson zu Borussia Mönchengladbach. © IMAGO/Gledston Tavares / SPP

Erstmeldung: Mönchengladbach – In der Fußball-Bundesliga steht der 11. Spieltag an und dieser wird von Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg eröffnet. Die Gastgeber konnten sich zuletzt aus dem Tabellenkeller nach oben arbeiten, die Gäste verloren dagegen etwas an Boden im Kampf um die internationalen Plätze. Im Borussia-Park wird ein Duell auf Augenhöhe erwartet.

Borussia Mönchengladbach gegen VfL Wolfsburg: Wer holt sich den Sieg?

„Die Wolfsburger ragen über ihre Intensität heraus, sie spielen aber auch guten Fußball, sind variabel und verteidigen kompakt. Wir müssen im Aufbau technisch sauber sein, viel in Bewegung sein und die nötige Intensität sowie Aggressivität auf den Platz bringen“, sagte Gladbach-Trainer Gerardo Seoane auf der Pressekonferenz vor der Partie.

„In Sachen Zweikampfhärte fehlt uns noch etwas. Aber wir sind in einem Prozess, haben uns auch in dieser Hinsicht schon verbessert. Wir hoffen, dass wir morgen auch in diesem Bereich wieder einen Schritt nach vorne machen“, so der Coach weiter, der womöglich auf einen Leistungsträger verzichten muss: „Max Wöber hatte eine Überdehnung im Muskel und hat deshalb zwei Tage nicht mit dem Team trainiert. Er wurde erst heute teilintegriert. Wir schauen mögen früh, ob es möglich ist, dass er spielen kann und hoffen natürlich, dass dieser Test positiv verläuft.“

Borussia Mönchengladbach empfängt den VfL Wolfsburg. © IMAGO

Einen Ersatz für den verletzen Jordan hat Seoane offenbar bereits ausgemacht: „Durch den Ausfall von #Jordan wird ein Platz im Team frei. Jeder Offensivspieler kann sich deshalb Chancen ausrechnen. Tomáš Čvančara ist seit drei Wochen in einem guten Rhythmus. Natürlich war er zuletzt nicht zufrieden und brennt jetzt auf seinen Einsatz.“

Die Bundesliga-Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg steigt am Freitag, 10. November 2023, um 20.30 Uhr in Mönchengladbach. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Borussia Mönchengladbach gegen VfL Wolfsburg: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

Borussia Mönchengladbach gegen VfL Wolfsburg: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-Match zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Freitag, 10. November 2023, um 20.00 Uhr mit den Vorberichten, um 20.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

