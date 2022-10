Mohamed Salah: Freundin, Frau, Kinder, Familie? Das wissen wir über den ägyptischen Nationalspieler

Mohamed Salah © IMAGO / Magma

Mohamed Salah gehört zu den erfolgreichsten Fußballspielern Afrikas und konnte mit dem FC Liverpool in den letzten Jahren mehrere wichtige Titel gewinnen, darunter die Champions League 2019.

Liverpool – Fußballer des Jahres, Torschützenkönig, Golden Boy: Der Ägypter Mohamed Salah gehört zu den erfolgreichsten Fußballern des letzten Jahrzehnts. Mit seinem Verein, dem FC Liverpool, konnte er zahlreiche Titel gewinnen, doch mit der ägyptischen Nationalmannschaft ist ihm der Erfolg bislang noch verwehrt geblieben. Bei der WM 2022 muss er zusehen.

Mohamed Salah: Lebenslauf

Mohamed Salah wurde 1992 im ägyptischen Ort Basyoun zwischen Alexandria und Kairo geboren und trat dort mit zwölf Jahren in den örtlichen Fußballverein ein. Mit 14 Jahren wurde der junge Fußballer von Scouts aus der Hauptstadt Kairo entdeckt und in die Jugendmannschaft des al-Mokawloon al-Arab SC aufgenommen.

2010 debütierte er in der ersten ägyptischen Liga und machte die größten Vereine des Landes auf sich aufmerksam. Der afrikanische Fußballbund CAF wählte ihn zu Afrikas Nachwuchsspieler des Jahres. Außerdem wurde Salah in die Nationalmannschaft berufen und spielte mit Ägypten bei der U20-Afrikameisterschaft 2011 und der U20-Weltmeisterschaft.

Fußballer Mohamed Salah: Karriere und Vereine in Europa

In der Winterpause 2011/12 wechselte Mohamed Salah zum FC Basel und begann damit seinen kometenhaften Aufstieg in Europa. Am 18. August 2012 schoss er gegen den FC Lausanne-Sport sein erstes Tor in der Schweizer Liga und konnte sich schon bald als Stammspieler etablieren.

2014 wechselte er als erster ägyptischer Fußballer zum FC Chelsea in die englische Premier League, wo er sich jedoch nicht durchsetzen konnte. Nur ein Jahr später wurde er an den AC Florenz in die Serie A ausgeliehen und trug mit seinen Toren wesentlich zum Erfolg der Mannschaft bei. Dennoch verlieh ihn Chelsea innerhalb der italienischen Liga weiter an AS Rom, wo er zum Spieler des Jahres 2015/2016 gewählt wurde - die Römer zogen anschließend ihre Kaufoption.

Dennoch blieb Mohamed Salah nur ein Jahr in der italienischen Hauptstadt: Zur Saison 2017/18 kehrte er als neuer Rekordtransfer des FC Liverpool in die englische Premier League zurück. Hier konnte er sich in den folgenden Jahren unter Trainer Jürgen Klopp zu einem der erfolgreichsten Spieler der Welt und mehrfachen Torschützenkönig der englischen Liga etablieren.

Mohamed Salah: Die größten Erfolge des Fußballers

Vor allem mit dem FC Liverpool konnte Mohamed Salah zahlreiche beeindruckende Erfolge feiern, darunter die englische Meisterschaft in der Saison 2019/2020, den FA Cup 2022 und den Gewinn der Champions League 2018/2019. Die persönlichen Auszeichnungen des Fußballers umfassen:

Afrikas Fußballer des Jahres (2017, 2018)

Schweizer Fußballer des Jahres (2013)

Spieler der Saison AS Rom (2015/16)

Spieler der Saison FC Liverpool (2017/18)

Englands Fußballer des Jahres (2017/18)

3x Torschützenkönig der Premier League (2017/18, 2018/19, 2021/22)

Mohamed Salah: Familie und Privatleben

2013 heiratete Mohamed Salah seine Jugendliebe Magi, mit der er zwei Töchter, Makka und Kayan, hat. Er engagiert sich privat für wohltätige Zwecke und spendete in seinem Heimatort Nagrig große Summen für den Bau einer Schule und eines Krankenhauses. Außerdem tritt er für verbesserte Frauenrechte in Ägypten ein.

In Ägypten gilt der Fußballer als Volksheld und Vorbild für die Jugend und als Vertreter eines positiven unpolitischen Islams in England. Berichten zufolge sank die Zahl der rassistischen Angriffe auf Muslime in Liverpool seit Salahs Transfer um 16 Prozent. Die Anhänger des Vereins feiern ihn mit ihren Fangesängen wahlweise als „The Pharaoh“ oder „Egyptian King“.

Kurios: Bei den ägyptischen Präsidentschaftswahlen 2018 strichen über eine Million Wähler die Namen der Kandidaten durch und schrieben stattdessen Salahs Namen darauf – obwohl er gar nicht zur Wahl stand.