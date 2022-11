Dreierpack nach Werner-Aus: Fast vergessener DFB-Star wohl gar nicht auf Flicks Liste

Von: Christoph Klaucke

Nach dem WM-Aus von Timo Werner betreibt Kevin Volland Eigenwerbung für eine Nominierung. Doch der Stürmer steht wohl gar nicht auf Flicks Liste.

München/Monaco – Der Schock in der deutschen Nationalmannschaft sitzt tief. Nur wenige Wochen vor Start der WM 2022 in Katar hat sich Stürmer Timo Werner das Syndesmoseband gerissen – die Weltmeisterschaft ist für den Angreifer von RB Leipzig gelaufen.

So bitter die Verletzung für Werner auch ist, bietet sich nun für andere Spieler die Chance auf den WM-Zug zu springen. Ein fast vergessener DFB-Star hat sich nun mit einem Dreierpack in Erinnerung gerufen. Darf sich Kevin Volland Hoffnung auf eine Nominierung von Bundestrainer Hansi Flick machen?

WM 2022: Volland überrascht mit Dreierpack – nach Werner-Aus einer für Flick?

Nur wenige Stunden nach Timo Werners WM-Aus hat Kevin Volland mit einem Dreierpack aufhorchen lassen. Der Stürmer erzielte beim 4:1-Sieg seines Klubs AS Monaco gegen Roter Stern Belgrad drei Tore und sicherte den Monegassen damit das Weiterkommen in der Europa League. Kurios: Volland war bis vor kurzem selbst am Sprunggelenk verletzt.

Nach seiner Verletzung Ende August beim 1:1 im Auswärtsspiel gegen Paris Saint-Germain hatte Volland mehrere Wochen pausieren müssen. Erst vor einer Woche im Europa-League-Spiel bei Ferencvaros Budapest hatte er erstmals wieder in der Startformation der Monegassen gestanden. Womöglich gerade rechtzeitig, um sich für die WM zu empfehlen.

Hansi Flick hat offenbar Kevin Volland nicht auf der Liste für die WM 2022. © Christian Charisius/dpa

WM 2022: Fehlt Volland auf Flicks Liste?

So weit wollte Volland nach seiner Tor-Gala aber noch nicht gehen. „Ehrlich gesagt konzentriere ich mich auf meinen Verein und versuche, für Monaco das Beste aus mir herauszuholen“, sagte der 30-jährige Bayer, der vor zwei Jahren von Leverkusen ins Fürstentum gewechselt war. Den WM-Traum hat Volland aber noch nicht vollends aufgegeben. „Nach meiner Knöchelverletzung muss ich jetzt in Topform bleiben und noch stärker werden, und wir werden sehen, was die Zukunft mit Deutschland für mich bereithält.“

Doch wie realistisch ist eine WM-Teilnahme Vollands wirklich? Auch nach der Werner-Verletzung ist die Konkurrenz im DFB-Team noch groß. Zudem soll Volland laut Bild und Sport1 gar nicht auf der Liste von Hansi Flick stehen, die der Bundestrainer vor kurzem bei der FIFA einreichen musste. Nur die bis zu 55 Spieler, die im vorläufigen Aufgebot stehen, können am 10. November für den 26-köpfigen WM-Kader nominiert werden.

Kevin Volland hat sich mit einem Dreierpack für eine WM-Nominierung empfohlen. © Norbert Scanella/Imago

WM 2022: Kevin Volland träumt nach Tor-Gala von Flick-Nominierung

Sollte Volland jedoch auf dieser ominösen Liste stehen, sind seine WM-Chancen nun deutlich gestiegen. Auch vor der EM im letzten Jahr schaffte es Volland nach fast fünfjähriger Abstinenz auf den letzten Drücker in den DFB-Kader und kam beim Turnier zweimal als Joker zum Einsatz. Sein letztes Länderspiel bestritt er im November letzten Jahres beim 4:1 in Armenien in der WM-Qualifikation. Beste Aussichten nach der Werner-Verletzung hat nun Niclas Füllkrug, dem Flick ein WM-Ticket in Aussicht stellt. (ck)