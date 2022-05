„Monsterstolz“: Frankfurts Clubpräsident zum zweiten internationalen Pokal der Vereinsgeschichte

Teilen

Peter Fischer, Präsident von Eintracht Frankfurt, freut sich über den Pokalsieg © IMAGO/Frank Hoermann/Sven Simon

Als «größten Moment» der Vereinsgeschichte hat Clubpräsident Peter Fischer den Sieg von Eintracht Frankfurt im Europa-League-Finale bezeichnet.

Sevilla - «Deshalb bin ich ein monsterstolzer Präsident», sagte Fischer nach dem 5:4 im Elfmeterschießen gegen die Glasgow Rangers bei RTL. «Heute geht nur freuen, feiern, diesen verdammten Pokal nach Frankfurt bringen. Dieses elendige Miststück wollen wir auf den Römer bringen. Wir wollen es der Stadt und der Region zeigen.»

Die Hessen feierten nach dem Gewinn des UEFA-Pokals 1980 ihren zweiten internationalen Titel. Durch den Sieg am Mittwochabend in Sevilla qualifizierte sich die Eintracht automatisch für die Champions League der kommenden Saison. Zudem spielt Frankfurt im August gegen den FC Liverpool oder Real Madrid um den europäischen Supercup.

«Da laufen die Tränen, das war ein verdammt enges Spiel», sagte Fischer. «Ich werde heute Nacht aus diesem Pott saufen. Ich habe gehört, normalerweise könnte man Äppelwoi draus trinken, den haben wir aber hier nicht, da bleibt wohl nur Bier übrig. Und eben hat mir einer von der UEFA gesagt: Wodka geht bei dem Metallgeschmack.» Am Donnerstag soll beim Empfang am Frankfurter Römer die große Siegesparty in der Heimat steigen.

Erstmals fünf deutsche Vereine in der Champions League

Nach dem Triumph von Eintracht Frankfurt in der Europa League stellt die Fußball-Bundesliga in der kommenden Saison erstmals fünf Starter in der Gruppenphase der Champions League. Meister FC Bayern, Vize Borussia Dortmund sowie der Dritte Bayer Leverkusen und Vierte RB Leipzig hatten sich über die am vergangenen Wochenende abgeschlossene Liga qualifiziert. Die Eintracht bekommt den Startplatz als Sieger des zweitgrößten europäischen Wettbewerbs.

In der Europa League starten im kommenden Jahr der 1. FC Union Berlin und der SC Freiburg. Der 1. FC Köln hat sich als Siebter für die Playoffs zur Gruppenphase der Conference League qualifiziert. Eine Premiere sind fünf Champions-League-Starter aus einem Nationalverband nicht. Der Sieger der Europa League oder Champions League darf sich nur nicht über die Liga für die Königsklasse qualifiziert haben. (dpa)