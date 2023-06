WM-Held entscheidet auch Europa-League-Finale

Von: Johannes Skiba

Gonzalo Montiel entschied wie schon beim Endspiel der WM 2022 durch seinen Elfmeter das Finale der Europa League für den FC Sevilla.

Budapest – Der FC Sevilla gewinnt durch das 5:2 gegen AS Rom zum siebten Mal die Europa League. Der Rekordsieger musste dafür aber bis ins Elfmeterschießen gegen die Truppe von José Mourinho gehen, der sich nach dem Spiel Schiedsrichter Anthony Taylor vorknöpfte. Auch beim entscheidenden Elfmeter von Gonzalo Montiel stand der Brite im Mittelpunkt. Der Rechtsverteidiger setzte seinen ersten Strafstoß nur an den Pfosten. Taylor ließ den Elfer jedoch wiederholen, da sich Rom-Torwart Rui Patrício zu früh aus seinem Kasten bewegte. Den zweiten Versuch verwandelte der 26-Jährige dann eiskalt, sodass Sevilla gewann. Dies war jedoch nicht der wichtigste Treffer seiner Karriere. Schon im Finale der WM 2022 erzielte der Argentinier gegen Frankreich den entscheidenden Treffer im Elfmeterschießen. Das ist kein Zufall. Montiel arbeitete stets hart für seinen Erfolg und ließ sich nicht von Rückschlägen auf und neben dem Platz aufhalten. Seine Wurzel hat er dabei nie vergessen.

Gonzalo Montiel Geboren: 1. Januar 1997 in Gonzalez Catán, Argentinien Aktueller Verein: FC Sevilla Position: Rechtsverteidiger

Nach Weltmeisterschaft mit Argentinien folgt für Gonzalo Montiel nun die Europa League mit dem FC Sevilla

Der Triumph in der Europa League ist, anders als für einige von Gonzalo Montiels Mitspielern, nicht der größte Erfolg in der Karriere des Argentiniers. Seine stetige Verbundenheit mit dem WM-Titel, seinem Heimatland und seiner Heimatstadt Gonzalez Catán, einem Außenbezirk im Großraum Buenos Aires, wird nach dem Spiel deutlich.

Im Interview mit ESPN hält Montiel eine Argentinien Flagge mit seinem Gesicht, dem Weltmeisterpokal und dem Wappen seines Heimatvereins aus Gonzalez Catán in die Kamera. Als Überschrift sind die Namen „Lucas, Tete und Ema“ zu lesen. Dies sind Montiels Freunde aus Kindertagen, die 2017 ermordet wurden. Den Tränen nahe, widmet der Verteidiger den Sieg gegen Rom den Verstorbenen: „Ich habe sie immer dabei.“

Gonzalo Montiel mit der Fahne, auf denen die Namen seiner verstorbenen Freunde zu lesen sind. © ESPN/Screenshot

Gonzalo Montiel der „Deutsche“

Gonzalo Montiel sammelte schon früh in seiner Karriere fleißig Trophäen. In Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires hatte „Cachete“ bei Traditionsverein River Plate, das aktuell von Ex-Bayern-Spieler Martín Demichelis trainiert wird, bereits unter anderem den Gewinn einer Meisterschaft, einer Copa Libertadores und drei argentinischer Pokale feiern dürfen.

Gonzalo Montiel gibt als Matchwinner den Takt der Feierlichkeiten des FC Sevilla nach dem Europa-League-Triumph an. © imago/Maffia

Sein Spitzname beim Klub River, dem er sich 2015 im Alter von 18 Jahren anschloss, war zu Beginn „alemán“ (Deutscher) gewesen. Trainer Marcelo Gallardo, der größte Förderer Montiels, begründete dies einmal in einem Interview: „Er ist ein Deutscher. Ein Deutscher, der trainiert und spielt, ein einfacher Junge, der nur wenige Worte verliert.“ Außerdem unterstrich sein früherer Trainer die große Selbstdisziplin des damals 20-Jährigen: „Er ist kein Spieler, der mental dazu veranlagt ist, zu spielen. Denn so wie er trainiert, spielt er immer.“ Dass Montiel trotz seiner Position als Rechtsverteidiger nun erneut zum entscheidenden Schützen in einem Finale wurde, ist kein Zufall. Die harte Arbeit und seine mentale Stärke sind die eines Weltmeisters. (jsk)