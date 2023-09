Real Madrid bastelt offenbar an Mega-Angebot für BVB-Bankdrücker Moukoko

Von: Sascha Mehr

Youssoufa Moukoko kommt bei Borussia Dortmund nur selten zum Zug. Nun soll Real Madrid ein Mega-Angebot für den Angreifer vorbereiten.

Dortmund – Kürzlich gewann Youssoufa Moukoko die Fritz-Walter-Medaille in Gold, mit der der beste Nachwuchsspieler pro Altersklasse in Deutschland ausgezeichnet wird. Dennoch hat der Angreifer derzeit nicht viele Gründe zum Lachen, denn bei Borussia Dortmund ist er aktuell nicht gefragt. Gerade einmal 61 Spielminuten absolvierte der 18-Jährige in der laufenden Saison – deutlich zu wenig für seine Ansprüche.

Youssoufa Moukoko Geboren: 20. November 2004 (Alter 18 Jahre), Jaunde, Kamerun Verein: Borussia Dortmund Position: Mittelstürmer

Moukoko beim BVB nur Bankdrücker

Trotz des schwachen Starts von Borussia Dortmund in die neue Saison und der Formschwäche Sebastien Hallers, bekam Moukoko keine Chance. Stattdessen kam mit Niclas Füllkrug ein neuer Stürmer zum BVB und wurde dem großen Talent vor die Nase gesetzt. Dabei ist für Moukoko in seinem jungen Alter vor allem viel Spielzeit wichtig, um sich weiterentwickeln zu können.

Spanische Medien berichteten kürzlich vom Interesse zahlreicher Top-Klubs an dem 18-Jährigen. Neben dem FC Barcelona, dem FC Liverpool, dem FC Chelsea und Juventus Turin soll sich vor allem auch Real Madrid sehr um Moukoko bemühen und versuchen, ihn zu verpflichten. Bereits im vergangenen Sommer stand der Stürmer auf der Liste der Madrilenen, ein Transfer kam aber nicht zustande.

Youssoufa Moukoko kommt beim BVB nur selten zum Zug. © IMAGO/Moritz Mueller

Nach Bild-Informationen will Real Madrid jetzt aber Ernst machen und ein Angebot an Borussia Dortmund planen. Über die Höhe ist nichts bekannt, der spanische Top-Klub müsste aber offenbar mindestens 35-40 Millionen Euro auf den Tisch legen, um Moukoko vom deutschen Vizemeister loseisen zu können.

Real Madrid mit Angebot für Moukoko?

Ein Abgang ist nicht unwahrscheinlich, da Borussia Dortmund aktuell nicht ganz zufrieden mit dem Eigengewächs sei, wie Bild berichtet. Bei Real Madrid könnte der 18-Jährige langsam zum Nachfolger von Karim Benzema aufgebaut werden, der sich vor der laufenden Saison für einen Wechsel nach Saudi-Arabien zu Al-Ittihad entschied.

Moukoko galt lange als größtes Talent des deutschen Fußballs, den Durchbruch schaffte er bislang nicht, obwohl er öfters seine Qualitäten aufblitzen ließ. Ein Wechsel könnte für den jungen Angreifer auch ein Neuanfang bedeuten, denn beim BVB scheint er in einer Sackgasse festzustecken. (smr)