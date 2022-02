Türkgücü München machtlos - Duisburger John Yeboah überragt

Von: Korbinian Kothny, Moritz Bletzinger

Sieht auch nach dem Derbysieg nicht alles rosarot: Türkgücü-Coach Andreas Heraf. © Ulrich Wagner/Imago

Spiel eins nach dem Derbysieg: Türkgücü München tritt am Samstag um 14 Uhr beim MSV Duisburg an. Trainer Heraf will den nächsten Dreier. Wir sind im Live-Ticker dabei.

MSV Duisburg - Türkgücü München 2:0 (1:0)

- 2:0 (1:0) Türkgücü München ist Tabellenletzter : Auch mit einem Sieg blieben sie auf einem Abstiegsplatz.

ist : Auch mit einem Sieg blieben sie auf einem Abstiegsplatz. Die Mannschaft von Andreas Heraf braucht jeden Punkt: Am Mittwoch endete die Durststrecke von 13 sieglosen Spielen in Folge.

München - Findet Türkgücü München den Weg aus der sportlichen Krise? Die Mannschaft von Andreas Heraf steckt tief im Tabellenkeller der 3. Liga. Und nachdem der DFB gestern mitgeteilt hatte, dem Drittligisten elf Punkte abzuziehen, wird die „Mission Nichtabstieg“ wohl zum Himmelfahrtskommando.

Das Auswärtsspiel beim MSV Duisburg geht Türkgücü dennoch mit Rückenwind an. Erstmals seit Oktober haben die Münchner am Mittwoch ein Spiel gewonnen. Und dann auch noch direkt das Stadtduell gegen den TSV 1860 München. „Auf der anderen Seite hat sich an unserer Situation wenig verändert“, merkt Coach Heraf im Matchday-Interview aber an.

3. Liga im Live-Ticker: Legt Türkgücü München gegen den MSV Duisburg nach?

„Es war ein kurzfristiger, positiver Aspekt, aber den sollten wir bestätigen“, fordert er. Der Druck bleibe auch nach dem Derby der gleiche. Türkgücü steckt im Abstiegskampf und für seine Spieler gehe es außerdem darum, sich zu präsentieren, sagt Heraf. Duisburg sei „ein schwieriger Gegner, der ganz krasse Ergebnisse in den letzten Wochen geliefert hat.“

Die nächste Möglichkeit haben sie dafür am Samstag um 14 Uhr in Duisburg. Wie wird Türkgücü München auftreten? War der Sieg im Stadtduell doch nur ein Stroh-Feuer oder ist der Knoten geplatzt? Wie sieht es um die Moral der Mannschaft nach dem Punktabzug aus? Wir werden es erfahren und im Live-Ticker berichten. (moe) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.