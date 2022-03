Müller lobt Havertz - Flick setzt auf Weigl-Rückkehr

Ausgelassene Stimmung: Die Mannschaft um Trainer Hansi Flick ist zuversichtlich und gut aufgestellt für die WM in Katar © IMAGO/Jan Huebner

Thomas Müller ist überzeugt vom deutschen Kader: Flick hat in der Offensive vielfältige Möglichkeiten und großes Potential zur Verfügung. Auch Julian Weigl ist zurück in der Nationalmannschaft.

Neu-Isenburg - Der Routinier des FC Bayern rühmt dabei die Entwicklung von Chelsea-Profi Kai Havertz (22), dem er auch die Rolle als Neuner im Angriffszentrum zutraut.

«Kai hat jetzt bei Chelsea gerade auch in der Spitze sehr gute Spiele gemacht und sich auch in der wirklich körperbetonten Premier League da durchsetzen können», lobte der 32-jährige Müller aus Weilheim in Oberbayern. Der ehemalige Leverkusener Havertz ist sehr torgefährlich. Sieben Tore erzielte er bislang 23 Länderspielen. «Ich sage mal, Kai kannst du vorne fast überall hinstellen und immer die Hoffnung haben, dass er ein super Spiel macht», sagte Müller, der mit 42 Treffern der erfolgreichste Schütze im aktuellen DFB-Aufgebot für die Länderspiele am Samstag gegen Israel und drei Tage darauf in den Niederlanden ist.

In den ersten sieben Partien unter Flick bejubelte die Nationalelf 31 Tore. «Bei unseren Offensiven hat Hansi Flick wirklich enorm viel Auswahl mit Spielern, die sehr gute Qualitäten haben, jeder auch auf seine Art und Weise. Von den Eigenschaften, wie sie rund ums Tor und rund um den Strafraum spielen, sind sie unterschiedlich», sagte Müller mit Blick auf den technisch sehr versierten Havertz, dessen schnellen Chelsea-Kollegen Timo Werner, den wuchtigen Serge Gnabry oder auch Dribbelkünstler wie Leroy Sané und Jamal Musiala (alle FC Bayern). Dazu kommt noch der zum Jahresstart fehlende Dortmunder Marco Reus.

Müller wiederum ist für Flick als Anführer der Offensive wichtig. Der Weltmeister von 2014 glänzt häufig als Vorlagengeber, trifft aber auch selbst. Müller versteht sich dabei auf dem Platz nicht nur mit Havertz. «Jeder, der vorne ein geiler Zocker ist, der Fußball spielen will, der die Freude hat, mit dem steht man gerne auf dem Platz und kombiniert dort gerne», sagte der erfahrenste Akteur im DFB-Team.

Weigl über Motivation in der Mannschaft: „Jeder hat Bock“

Bei seiner Rückkehr in die Nationalmannschaft nach fünf Jahren spürt Julian Weigl eine besondere Aufbruchstimmung. «Man merkt, dass jeder Lust hat, jeder Bock hat, hier zu sein», sagte der Fußball-Profi von Benfica Lissabon am Donnerstag im Teamhotel der DFB-Auswahl in Neu-Isenburg. Der 26-Jährige war von Bundestrainer Hansi Flick für die Test-Länderspiele am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Sinsheim gegen Israel und drei Tage später in Amsterdam gegen die Niederlande erstmals seit 2017 wieder nominiert worden.

«Der Umgang in der Mannschaft ist sehr gut. Ich war fünf Jahre nicht dabei und bin sehr gut aufgehoben», sagte der 26-Jährige. Der Nominierungsanruf von Flick, der ihn bei einer spontanen Geburtstagsfeier von Benfica-Kollege Soualiho Meité erreichte, habe bei ihm besondere Emotionen ausgelöst, berichtete er.

Auf der Position im defensiven Mittelfeld sieht Flick den früheren Dortmunder als Back-up-Kandidaten für Stammspieler Joshua Kimmich. Bislang spielte Weigl seit seinem Debüt 2016 fünfmal für Deutschland. Trotz des Wechsels nach Portugal habe er die Partien und die Entwicklung der DFB-Elf in der langen Pause verfolgt. «Man fiebert natürlich mit», sagte Weigl.

Man habe in den vergangenen Monaten unter Chefcoach Flick gesehen, dass die «Mannschaft einen neuen Elan entwickelt hat, dass neue Ideen gut sind», meinte Weigl. Jetzt gehe es darum, Richtung WM in Katar im Spätherbst die Automatismen zu schärfen. Als gutes Zeichen wertete Weigl, dass es auch in Trainingsspielen ums «Prestige geht und jeder gewinnen will, dass man sich aber auch auf die Schippe nimmt».

Er selbst habe sich in den vergangenen zwei Jahren in Portugal sportlich und persönlich weiterentwickelt. «Ich bin reifer geworden, erwachsener geworden», sagte der gebürtige Bayer. Eine Rückkehr in die Bundesliga sei immer interessant, aber «im Moment fühle ich mich in Lissabon wohl.» Mit Benfica steht Weigl im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Liverpool. (dpa)