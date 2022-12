Deutschlands Aufstellung bei der EM 2024: Diese Elf könnte es richten

Von: Manuel Bonke

Nach dem WM-Debakel ist vor der Heim-EM. 2024 muss Deutschland ein anderes Gesicht zeigen. Vielleicht mit dieser Aufstellung.

München – Jamal Musiala (19) geht mit folgender Maxime in jedes Spiel: „Be at your best, when your best ist needed.“ Ins Deutsche übersetzt heißt das so viel wie: „Weltklasse ist man, wenn man Leistung dann abrufen kann, wenn man sie braucht.“ Dieses Zitat stammt von Basketball-Trainer-Legende John Wooden. Die Art und Weise, wie Musiala bei der WM 2022 aufspielte, ließ keinen Zweifel daran, dass er den Unterschied bei der deutschen Nationalmannschaft machen wollte.

Das tat er auch in allen drei Vorrunden-Partien mit atemberaubenden Dribblings – nur im Abschluss hatte der Youngster Pech. Alleine gegen Costa Rica traf er zweimal nur den Pfosten. „Ich konnte kein Tor erzielen. Ich weiß nicht, was mit meinem Abschluss los war“, sagte der Offensivspieler nach dem Vorrundenaus in den Katakomben des Al Bayt-Stadions.

Vom Bambi zum Boss: Musiala drängt in der Nationalmannschaft in Führungsrolle

Auch wenn Musiala ein Turniertreffer verwehrt blieb, in Katar wurde er zum absoluten Leistungs- und Hoffnungsträger auf dem Rasen. Abseits des Platzes übernimmt der Youngster ebenfalls Verantwortung, stellte sich nach dem blamablen WM-Aus (Spielplan zur WM 2022) den Medien. Vom Bambi zum Boss!

Darum gab’s im Nachgang auch gleich eine Ansage an die DFB-Kollegen der Zukunft: „Wir müssen daraus lernen und stärker zurückkommen. Ich könnte jetzt direkt ins nächste Spiel gehen. Jeder ist hungrig und enttäuscht, wie das Turnier ausgegangen ist. Beiden nächsten Turnieren müssen wir das einfach besser machen.“

DFB-Team 2024: Flick hofft für Heim-EM auf Talente um Musiala

Hansi Flick (57) – insofern er 2024 noch als Bundestrainer tätig ist – will die Mannschaft der Zukunft um Musiala aufbauen: „Was Jamal hier gezeigt hat: Es ist echt schade, dass so ein Spieler bei dieser WM nicht mehr spielen darf. Es war einfach fantastisch. Seine Fähigkeiten im Eins-gegen-Einssind richtig gut. Wir haben schon in den nächsten Jahren richtig gute Talente. Da geht es schon noch in die richtige Richtung.“ .

Mit Kai Havertz (23), Florian Wirtz (19), Karim Adeyemi (20) und Youssoufa Moukoko (18) stehen noch weitere junge Offensivstars zur Verfügung. Im Defensivbereich wird die Auswahl da schon dünner.

Mögliche Aufstellung Deutschlands bei der Heim-EM 2024:

ter Stegen - Baku, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum - Kimmich, Wirtz - Havertz, Musiala, Adeyemi - Moukoko

EM 2024: Flick vermisst in der Abwehr Grundtugenden – Kritik an Nachwuchsarbeit

Besonders in diesem Mannschaftsteil vermisst Flick die Grundtugenden: „Was uns immer ausgezeichnet hat im deutschen Fußball, war, dass wir immer verteidigen konnten. Das sind so Elemente, die wir im Nachwuchsbereich brauchen. Wir brauchen die Basics.“

Darum wies der Bundestrainer aber auch darauf hin, dass Musiala nicht in Deutschland, sondern in England ausgebildet wurde. „Es ist wichtig, dass man in der Ausbildung Dinge anders angeht. Das wird in den nächsten zehn Jahren enorm wichtig sein“, kritisierte Flick die Nachwuchsarbeit. (bok)