Musiala sprengt Hansis magisches Dreieck: Müller-Hoffnung auf DFB-Comeback

Von: Manuel Bonke

Bei den kommenden beiden Länderspielen sollten die jungen DFB-Kicker besonders auf sich aufmerksam machen. Musiala muss jedoch verletzungsbedingt passen.

München – Fußball-Deutschland muss sich noch etwas gedulden, bis sein neues magisches Dreieck loslegt. Jamal Musiala (20) musste bereits am Montag wegen eines Muskelfaserriss abreisen – und somit stehen für die kommenden Länderspiele am Samstag gegen Peru (20.45 Uhr, ZDF) und am Dienstag gegen Belgien (20.45 Uhr, RTL) nur die anderen beiden Edeltechniker Florian Wirtz (19) und Kai Havertz (23) auf dem Platz.

In den Planungen des Bundestrainers könnte das Trio bei der Heim-Europameisterschaft enorm wichtig werden, wie Lothar Matthäus in seiner Sky-Kolumne schreibt: „Ich denke, Hansi Flick hat sich sehr darauf gefreut, sein magisches Dreieck aus Musiala, Wirtz und Havertz aufzustellen. Das fällt nun leider flach, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese drei unfassbaren Techniker in den Planungen von Hansi für die Heim-EM eine extrem große Rolle spielen.“

Jamal Musiala (Zweiter von links) fällt für die Länderspiele aus. Florian Wirtz (links) hätte gerne mit ihm auf dem Platz gewirbelt. © Aleksandar Djorovic/Matthias Koch/imago

Musiala-Absage für DFB-Team kann Bayern-Teamkollege Müller helfen

Matthäus ist überzeugt: „Hätte sich Musiala nicht verletzt und die drei eben genannten Stars bei den kommenden Spielen geglänzt, wäre es für jemanden wie Thomas Müller wohl nicht leichter geworden, beim nächsten Mal nominiert zu werden. In der Offensive ist die Konkurrenz sehr groß und da könnte es nun endgültig zum Generationswechsel kommen.“ Ein „Raunen“ gehe durchs Stadion, wenn beide am Ball seien, berichtete Flick von seiner Überzeugung, dass Musiala und Wirtz die Gesichter des Neuanfangs nach der missratenen Katar-WM werden können.

Auf sein Ausnahmekönnen und seine künftige Rolle in der Nationalmannschaft angesprochen, gab sich der junge Leverkusener am Dienstag bescheiden: „Ich habe immer noch die gleiche Idee von Fußball und bewusst nichts geändert. Ich will gute Pässe nach vorne geben und selbst gefährlich sein.“ Druck verspüre er trotz aller Vorschusslorbeeren nicht, betonte Wirtz: „Ich muss erstmal wieder reinkommen und meine Qualität finden. Am Ende kommt es darauf an, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind.“

Wirtz wäre gerne an der Seite von Musiala für den DFB aufgelaufen

Und wie enttäuscht ist er, dass er nicht gemeinsam mit Musiala in den kommenden beiden Spielen auf dem Platz für Wow-Momente sorgen kann? „Es hätte Spaß gemacht, zu schauen, wie viel Spaß es auf dem Platz macht. Wir haben bislang nur wenige Minuten auf dem Platz verbracht. Ich hoffe, dass Jamal sich jetzt erstmal gut erholen kann.“ Dann kann das magische Dreieck mit Unterstützung von Havertz endlich loslegen. (Manuel Bonke)