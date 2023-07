BVB-Star Adeyemi turtelt mit Rapperin – sie hat schon ein Kind mit anderem Musiker

Von: Christoph Klaucke

Teilen

BVB-Star Karim Adeyemi und Loredana zeigen sich erstmals zusammen in der Öffentlichkeit. Die Rapperin hat bereits ein Kind mit einem anderen Musiker.

Dortmund – Glück in der Liebe, Pech im Spiel? Karim Adeyemi hat am Mittwoch den Start in die Vorbereitung bei Borussia Dortmund verpasst. Der BVB-Star wird von einem Faserriss ausgebremst, den sich der Tempodribbler im letzten Saisonspiel zugezogen hatte. Privat scheint er hingegen auf der Überholspur zu sein. Adeyemi veröffentlichte Turtel-Fotos von sich und der Rapperin Loredana, die beiden sind offensichtlich ein Paar.

Karim Adeyemi Geboren: 18. Januar 2002 (Alter 21 Jahre), München Verein: Borussia Dortmund Position: Außenstürmer Marktwert: 40 Millionen Euro

Adeyemi und Loredana verliebt auf Instagram

Karim Adeyemi und Loredana teilten am Donnerstagabend mehrere Fotos von sich auf Instagram. Es deutet vieles darauf hin, dass der deutsche Nationalspieler und die Schweizer Rapperin ein Liebes-Paar sind.

Die Beiden sind auf einem Motorroller unterwegs. Loredana schmiegt sich liebevoll an Adeyemis Rücken und guckt verträumt in die Kamera. Auf dem nächsten Foto knipst die 27-Jährige auf dem Roller sitzend ihr Spiegelbild.

BVB-Star Karim Adeyemi turtelt mit Rapperin Loredana. © Karim Adeyemi/Instagram

Adeyemi und Loredana enthüllen Pärchen-Fotos – BVB-Stars wussten offenbar schon von Liebes-Geheimnis

Ein weiteres Bild zeigt einen Fotostreifen, auf dem die Beiden verschiedene Posen zeigen und Grimassen ziehen. Dabei formen Adeyemi und Loredana auch einmal jeweils einen Kussmund. Ein Zeichen für ihre Liebe? Auf dem vierten Foto stehen sie vor einem Passbildautomaten, sie lehnt sich an ihn, er legt liebevoll den Arm um ihren Hals.

„Thank god“, schrieben Loredana und Adeyemi und posteten zwei Herzen. Adeyemis Ex-BVB-Kollege Jude Bellingham kommentierte das Bild mit dem Wort: „Endlich“. Der Ex-Leipziger Dominik Szoboszlai, der den 21-Jährigen aus gemeinsamen Zeiten bei Red Bull Salzburg kennt, reagierte mit drei roten Herzen.

Schweinsteiger, Neureuther, Björndalen: Die berühmtesten Sportler-Ehepaare Fotostrecke ansehen

BVB-Star Adeyemi turtelt mit Rapperin – sie hat schon ein Kind mit anderem Musiker

Adeyemi und Loredana sind laut Bild bereits seit Anfang des Jahres ein Paar. Seine BVB-Teamkollegen waren demnach über die Liebe schon informiert. Zudem posteten Loredana und Adeyemi in ihren Instagram-Storys Videos von einem gemeinsamen Konzertbesuch.

Loredana würde ein Kind in die Beziehung mit Adeyemi mitbringen. Aus der Ehe mit dem Rapper Mozzik alias Gramoz Aliu hat sie eine Tochter, die 2018 zur Welt kam. Adeyemi spielte eine starke Debüt-Saison für Borussia Dortmund und erzielte in 32 Partien in der Bundesliga, der Champions League sowie im DFB-Pokal neun Tore. Nach der verpassten Meisterschaft mit dem BVB wurde Adeyemi von Bayern-Star Serge Gnabry mit einer speziellen Geste verhöhnt. (ck)