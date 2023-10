Nach Anschlag in Brüssel: Schweigeminute in der EM-Quali

Teilen

Nach den tödlichen Schüssen auf zwei schwedische Fans in Brüssel wird es bei den EM-Qualifikationsspielen am Abend eine Schweigeminute geben. © Lou Lampaert/Belga/dpa

In Belgien sterben zwei schwedische Fans bei einem Anschlag. Vor den Partien in der EM-Qualifikation gibt es eine Schweigeminute. Dann soll auch den Opfern des Terrors in Israel gedacht werden.

Brüssel - Nach dem tödlichen Anschlag auf zwei schwedische Fußball-Fans in Brüssel und dem Terrorangriff der Hamas in Israel wird vor den EM-Qualifikationsspielen am Dienstag mit Schweigeminuten der Opfer gedacht.

Es werde vor allen Partien an alle „Mitglieder der europäischen Fußball-Familie, die in den vergangenen Tagen in Europa und Israel getötet wurden“ erinnert, teilte die Europäische Fußball-Union UEFA mit.

Zunächst hatte die UEFA ihre Mitteilung zur Schweigeminute nur auf den Anschlag in Brüssel bezogen und später Israel hinzugefügt. Am Abend sind sieben weitere Partien in der Qualifikation für das Turnier in Deutschland 2024 geplant.

Belgische Regierung wertet Anschlag als Terrorakt

Am Montagabend war die Partie zwischen Belgien und Schweden beim Stand von 1:1 abgebrochen worden. Zuvor waren zwei schwedische Fans durch Schüsse in Brüssel ums Leben gekommen, ein weiterer Mensch war verletzt worden. Die belgische Regierung wertete den Anschlag als Terrorakt. Der mutmaßliche Täter, ein 45 Jahre alter Tunesier, war nach langer Flucht von der belgischen Polizei erschossen worden.

In Israel sind mehr als 1400 Menschen ums Leben gekommen, seitdem am Samstag vor einer Woche Terroristen im Auftrag der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas ein Massaker an israelischen Zivilisten angerichtet hatten. Beim Krieg zwischen der Hamas und Israel sind im Gazastreifen seitdem mindestens 3000 Menschen getötet worden. dpa