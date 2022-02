Nach Corona-Eklat: WM-Qualifikationsspiel zwischen Brasilien und Argentinien wird nachgeholt

Teilen

Argentinische Nationalmannschaft © Florencia Tan Jun / IMAGO

Das vor gut sechs Monaten nach einem Corona-Eklat abgebrochene WM-Qualifikationsspiel zwischen Brasilien und Argentinien wird nachgeholt.

Berlin - Das vor gut sechs Monaten nach einem Corona-Eklat abgebrochene WM-Qualifikationsspiel zwischen Brasilien und Argentinien wird nachgeholt. Das teilte der Fußball-Weltverband am Montag mit. Demnach bestimmt die FIFA, wo und wann das Duell zwischen den Erzrivalen wiederholt wird. Die Partie war am 5. September 2021 in São Paulo nach wenigen Minuten zunächst unterbrochen und dann abgebrochen worden. Zu diesem Zeitpunkt hatten Beamte der Gesundheitsbehörde Anvisa das Spielfeld betreten, um drei argentinische Spieler wegen angeblicher Verstöße gegen die Corona-Bestimmungen vom Platz zu holen. Daraufhin hatte die FIFA ein Disziplinarverfahren gegen beide Nationalverbände eingeleitet.

Die FIFA-Disziplinarkommission kam zu dem Schluss, dass der Spielabbruch auf verschiedene Aufgaben- und/oder Pflichtverletzungen der beteiligten Parteien zurückzuführen ist. Sie verhängte deswegen auch Geldstrafen, so muss der brasilianische Fußballverband insgesamt 550 000 Schweizer Franken (rund 524 000 Euro) zahlen, der argentinische Verband insgesamt 250 000 Schweizer Franken (rund 238 000 Euro). Zudem wurden die argentinischen Nationalspieler Emiliano Buendía, Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso und Cristian Romero für je zwei Spiele gesperrt.

Brasilien und Argentinien sind bereits für die Weltmeisterschaft vom 21. November bis 18. Dezember in Katar qualifiziert. (dpa)