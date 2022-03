Nach Corona-Infektion: SC Freiburgs Leistungsträger Eggestein ist zurück in der Startelf

Teilen

Maximilian Eggestein ist wieder zurück auf dem Platz nach seiner Corona-Infektion © IMAGO/motivio

Leistungsträger Maximilian Eggestein ist nach seiner Corona-Infektion wieder in der Startelf beim Fußball-Bundesligisten SC Freiburg.

Freiburg - Nach seiner Corona-Infektion steht Leistungsträger Maximilian Eggestein beim Fußball-Bundesligisten SC Freiburg vor einer Rückkehr in die Startelf. Auch Winter-Neuzugang Hugo Siquet aus Belgien, der bislang noch nicht eingesetzt wurde, ist für die Partie am Samstag beim abgeschlagenen Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth (15.30 Uhr/Sky) wieder eine Option für den Kader. Die Covid-19-Erkrankungen sollen bei beiden Spielern mild verlaufen sein, sagte Freiburgs Trainer Christian Streich am Donnerstag.

Bei Innenverteidiger Philipp Lienhart und Offensivkraft Woo-Yeong Jeong werden dagegen erst die kardiologischen Untersuchungen am Freitag Aufschluss darüber geben, ob Streich auf sie bauen kann. Sollte es für das Duo nicht reichen, wird sich der 56-Jährige erneut bei der zweiten Mannschaft bedienen.

Die Freiburger wollen in Fürth einen weiteren Schritt in Richtung Europapokal machen. Obwohl der Sport-Club aktuell Tabellenfünfter ist, erwartet Streich ein Spiel auf Augenhöhe. «Unsere Spieler sind nicht blöd, sie sind intelligent. Wir spielen bislang eine tolle Saison, aber am Samstag müssen wir wieder arbeiten», warnte der Coach. In Fürth hätten schon andere Mannschaften gedacht, sie seien auf Augenhöhe «und dann waren sie das nicht», sagte Streich.

Arminia Bielefeld kann im Bundesliga-Abstiegskampf wieder mit Trainer Frank Kramer planen.

Anders als zuletzt beim 0:1 in Dortmund wird der von einer Corona-Infektion genesene Fußball-Lehrer aus Bielefeld das Team am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FSV Mainz 05 wieder von der Seitenlinie coachen. «Es hat langsam angefangen und wurde dann schlimmer. Ich hatte auch Symptome. Ich wünsche es niemandem. Meine Power ist nun jedoch zurück», kommentierte der 49-Jährige am Donnerstag seinen Krankheitsverlauf nach dem Ende der Isolation.

Ob die sechs namentlich nicht bekannten Profis, die in Dortmund ebenfalls coronabedingt gefehlt hatten, wieder dabei sind, ließ der Coach offen: «Die Jungs, die infiziert waren, müssen alle eine Return-to-play-Untersuchung durchlaufen. Das steht bei einigen Spielern noch aus. Deshalb warten wir noch ab und schauen, wer uns zur Verfügung steht.» Kramer hofft, die entstandenen Defizite durch eine Intensivierung des Trainings schon bald beheben zu können: «Wenn du als Team immer wieder im Training aus dem Rhythmus gebracht wirst, hast du leider nicht die nötige Sicherheit und bringst nicht die gewünschte Effektivität.»

Die Bielefelder stehen nach zuletzt drei Niederlagen in Serie und dem Sturz auf Rang 15 unter Druck. Kramer sprach von einer schweren Aufgabe und glaubt, dass die zuletzt ebenfalls von einer Corona-Welle betroffenen Mainzer nur drei Tage nach dem unglücklichen 0:1 im Nachholspiel gegen den BVB nichts an Power eingebüßt haben: «Wir bereiten uns darauf vor, dass Mainz frische Spieler gegen uns bringen können wird. Zwei waren gestern gelbgesperrt, die nicht infiziert waren.» (dpa)