Nach Gladbach-Aus: Schiri entschuldigt sich in Kabine

Teilen

Gegenspieler im Pokal-Duell: Darmstadts Jannik Müller und Gladbach-Profi Marcus Thuram. © Thomas Frey/dpa

Schiedsrichter Robert Schröder hat sich nach der 1:2 (0:1)-Niederlage von Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokalspiel beim SV Darmstadt 98 bei Trainer Daniel Farke für einen von ihm nicht gegebenen Elfmeter entschuldigt.

Darmstadt – „Der Schiedsrichter hat sich nach dem Spiel in der Kabine bei uns entschuldigt“, berichtete der 45-jährige Coach nach dem Aus. Der Referee hatte in der 52. Minute beim Stand von 1:1, als Marcus Thuram am Fünfmeterraum von Gegenspieler Jannik Müller erst am Trikot gezogen und danach mit einer Grätsche von den Beinen geholt wurde, nicht auf Strafstoß entschieden.

„Wir haben den verdienten Ausgleich erzielt, hatten das Momentum auf unserer Seite und hätten dann einen klaren Elfmeter bekommen können. In dieser Phase wäre das Spiel ganz bestimmt in unsere Richtung gekippt“, meinte Farke. Der Unparteiische Schröder ließ aber weiterspielen. Einen Videobeweis gibt es in den ersten beiden Runden des DFB-Pokals nicht. Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht gab seinem Kollegen recht: „Da muss man den Elfmeter bekommen.“ dpa