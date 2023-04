Nach Knöchelbruch: Prömel vor Comeback bei Hoffenheim

Hoffenheim kann wieder mit Grischa Prömel planen. © Tom Weller/dpa

Dem lange verletzten Mittelfeldspieler Grischa Prömel winkt sein Bundesliga-Comeback in der Partie der TSG 1899 Hoffenheim bei RB Leipzig.

Zuzenhausen - „Er fühlt sich gut, hat noch mehr Vertrauen bekommen in seinen Körper und ist natürlich eine Option für Samstag“, sagte Trainer Pellegrino Matarazzo bei einer Pressekonferenz der Kraichgauer vor der Begegnung am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Prömel steht schon länger wieder im Mannschaftstraining des abstiegsbedrohten Clubs und spielte am vergangenen Sonntag eine Halbzeit für die U23 der Hoffenheimer. Der 28-Jährige hatte sich im November beim 1:3 gegen Leipzig, wo er unglücklich mit seinem Mitspieler Christoph Baumgartner zusammenstieß, einen Knöchelbruch zugezogen.

„Ich habe jetzt lange genug gearbeitet und hoffe, dass es möglichst bald auch zum Comeback in der Bundesliga kommt“, sagte Prömel im „Kicker“-Interview. Als Tabellen-14. liegt die lange kriselnde TSG fünf Punkte vor dem Relegationsplatz mit dem VfB Stuttgart. „Das Ding ist immer noch nicht durch, und so lange gibt es keine Veranlassung, sich auszuruhen“, sagte der frühere Profi von Union Berlin. „Wahrscheinlich bleibt es bis zum Ende spannend, wir versuchen natürlich, die nötigen Punkte so früh wie möglich zu holen.“ Für die Partie in Leipzig fällt Kevin Vogt aus. Der Abwehrchef hat erneut Kniebeschwerden. dpa