Nach Kuss-Eklat: Luis Rubiales erklärt Rücktritt

Von: Niklas Kirk

Die spanische Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren gegen Luis Rubiales eingeleitet. © dpa

Luis Rubiales hat seinen Rücktritt als Präsident des spanischen Fußballverbands erklärt. Dem 46-Jährigen drohen arbeitsrechtliche und strafrechtliche Konsequenzen.

Madrid – Paukenschlag beim spanischen Fußballverband! Wie Sky-News übereinstimmend mit spanischen am Sonntagabend (10. September) berichtet, soll der inzwischen suspendierte Vorsitzende des spanischen Fußballverbandes seinen Rücktritt erklärt haben.

Diesem Schritt waren nach dem Kuss-Eklat im Rahmen des Fußball WM-Finals der Frauen eine wochenlang anhaltende Diskussion und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens vorausgegangen, im Zuge dessen Rubiales stets einen Rücktritt ausgeschlossen hatte.

Luis Rubiales Geboren: 23. August 1977 in Palmas de Gran Canaria/Spanien Vereine als Spieler: Guadix CF, RCD Mallorca B, UE Lleida, Deportivo Xerez, UD Levante, FC Alicante, Hamilton Academical\t Nationalität: spanisch

Rubiales erklärt Rücktritt und spricht weiter von Kampagne gegen sich

In einer Erklärung, die unter anderem von der spanischen Fußballzeitung AS veröffentlicht und von Rubiales selbst auf dem Nachrichtendienst X veröffentlicht wurde, erklärt er seine Entscheidung. Zu den Gründen nicht weiter an seinem Amt festhalten und dorthin zurückkehren zu wollen, erklärt er: „Das Abwarten und Festhalten an diesem Amt wird weder dem Verband noch dem spanischen Fußball etwas bringen. Unter anderem auch deshalb, weil es Mächte gibt, die meine Rückkehr verhindern werden.“

Rubiales wolle jetzt nach „nach vorne schauen“ und in die Zukunft blicken. Zudem verteidigt er weiter seine Position, einer persönlichen Kampagne gegen sich ausgeliefert gewesen zu sein. „Ich glaube an die Wahrheit, und ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, damit sie sich durchsetzt.“

Rubiales erklärt Rücktritt – Ermittlungen gegen ihn auf mehreren Ebenen

Die letzten Wochen – wo über den Kuss diskutiert wurde, den er der Spielerin Jennifer Hermoso erklärtermaßen gegen ihren Willen gab – beschreibt er in seiner Erklärung als Leidenszeit für sich und seine Familie. „Meine Töchter, meine Familie und die Menschen, die mich lieben, haben unter exzessiver Verfolgung und vielen Unwahrheiten gelitten, aber es ist auch wahr, dass sich die Wahrheit auf den Straßen jeden Tag mehr und mehr durchsetzt.“

Der Weltfußballverband FIFA hatte Rubiales bereits für 90 Tage von seinen Aufgaben suspendiert und ihn von „allen fußballbezogenen Aktivitäten auf nationaler und internationaler Ebene“ ausgeschlossen. Außerdem wurde ihm jeglicher Kontakt mit Hermoso untersagt, um zu verhindern, dass er Druck auf sie ausübt. Anfang September eröffnete der Verwaltungsgerichtshof für Sport (TAD) ein Verfahren gegen ihn wegen schweren Fehlverhaltens, da er der Ansicht war, dass der Kuss mit Jenni Hermoso nach den ihm vorliegenden Informationen nicht als Machtmissbrauch eingestuft werden konnte.

Am vergangenen Freitag (8. September) hat die Staatsanwaltschaft die zuständige Audiencia Nacional angerufen, um Ermittlungen wegen sexueller Nötigung und sexuellem Missbrauch zu erwirken. (nki)