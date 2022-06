Nach Pokalsieg: Leipzigs DNA ist verändert

Eine positive Entwicklung seiner Mannschaft nach dem Gewinn des DFB-Pokals sieht Trainer Domenico Tedesco vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig.

Leipzig - «Was ich auf Anhieb spüre ist, dass der Pokalsieg im Verein etwas gemacht hat», sagte der 36-Jährige dem «Kicker» (Donnerstag), «ich glaube, dass es auch bei den Spielern in der DNA etwas verändert. Da ist jetzt drin: Wir können gewinnen, wir sind Siegertypen. Da wird die Brust schon breiter.»

Trotzdem sieht der Trainer noch einige Punkte zur Optimierung: «Unser Pressing muss besser werden.» Angesichts der kürzeren Vorbereitung und längeren Pause durch die WM im November und Dezember in Katar hat Tedesco auch den Fahrplan für eine veränderte Belastungssteuerung parat. «Wir werden mit den Spielern, die nicht bei der WM sind, bis Mitte Dezember individuell und gezielt trainieren und dann frei machen.» So ist nach einer Leistungsdiagnostik kurz vor Silvester ein Trainingslager geplant.

Tedesco setzt trotz der veränderten Umstände auf eine weitere Verschlankung des Kaders, hofft aber darauf, dass Mittelfeldspieler Konrad Laimer, den der Trainer als «Herzstück der Mannschaft» bezeichnet, dem Verein erhalten bleibt, um die Saisonziele zu erreichen: «Am Ende unter den besten vier Team zu landen ist unser Anspruch.»

Leipzig verleiht Torhüter nach Italien

Fußball-Bundesligist RB Leipzig verleiht Ersatztorhüter Josep Martinez in die italienische Serie B. Der 24-jährige Spanier will in der kommenden Saison Spielpraxis beim Erstliga-Absteiger CFC Genua sammeln, wie RB mitteilte. Martinez war 2020 von UD Las Palmas nach Sachsen gewechselt und kam in dieser Zeit in vier Pflichtspielen zum Einsatz. Damit vergrößert der Schlussmann in der italienischen Hafenstadt die Gruppe derjenigen mit Leipziger Vergangenheit. Trainer ist der ehemalige RB-Nachwuchstrainer Alexander Blessin, Sportdirektor Johannes Spors war früher Chefscout in Leipzig, Mittelfeldspieler Stefan Ilsanker absolvierte 131 Pflichtspiele für RB. (dpa)