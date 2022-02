Nach Tor-Gala in Darmstadt: HSV immer heißer auf die Erste Bundesliga

HSV-Stürmer Robert Glatzel lässt den HSV mit seinen vier Treffern vom Aufstieg 2022 träumen. © Julien Christ/imago

HSV-Stürmer Robert Glatzel ballert mit seinen vier Toren gegen Darmstadt 98 die Rothosen auf Erfolgskurs. Das Ziel Wiederaufstieg rückt näher.

Hamburg – Am 21. Spieltag gewann der Hamburger SV gegen den SV Darmstadt 98 mit einem spektakulären 5:0 Sieg am Böllenfalltor. Stürmer Robert Glatzel traf insgesamt viermal und sicherte sich und den Rothosen somit drei wichtige Punkte, für den Anschluss an die Spitzenplätze. Drei Siege aus den letzten drei Partien hat der HSV jetzt vorzuweisen, damit rückt der Wiederaufstieg im Jahr 2022 in Reichweite. In den nächsten Wochen warten jedoch weitere harte Brocken in der Zweiten Liga und im DFB-Pokal auf die Rothosen. Warum der HSV im Aufstiegsrausch ist und warum die Chancen gut stehen, die kommenden Wochen ebenfalls erfolgreich zu überstehen, verrät 24hamburg.de*.

Nach dem Profi-Debüt von Elijah Krahn (18) könnte ein weiterer Youngster seine Premiere in den folgenden Spielen für die Hamburger feiern.