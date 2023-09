Nachwuchsteams wieder zugelassen – UEFA passt Vorgehen gegen Russland an

Von: Stefan Schmid

UEFA-Boss Aleksander Čeferin begründet die Wiederzulassung russischer Nachwuchsteams. © Ivo Cagalj/PIXSELL/IMAGO

Das UEFA-Exekutivkomitee erlaubt die Rückkehr russischer Nachwuchsteams auf die internationale Bühne. Begegnungen mit deutschen Teams sind möglich.

Limassol - Als Russland mit dem völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 begann, hatte auch die UEFA den Entschluss getroffen, alle russischen Mannschaften von den Wettbewerben auszuschließen. Diese Regelung wurde nun zugunsten von Jugendteams gelockert, die, so UEFA-Präsident Aleksander Čeferin, nicht weiter diskriminiert werden sollen.

UEFA Gründung: 15. Juni 1954 in Basel, Schweiz Präsident: Aleksander Čeferin Mitglieder: 55 Nationalverbände

UEFA will Jugendteams nicht „für die Taten von Erwachsenen“ bestrafen

Nachdem das UEFA-Exekutivkomitee am Dienstag, 26. September, in Limassol auf Zypern zusammengekommen war, teilte der Verband auf seiner Homepage eine Änderung im Umgang mit russischen Teams mit. Im Laufe dieser Saison soll es Nachwuchsmannschaften wieder erlaubt sein, an internationalen Wettbewerben teilzunehmen.

Der UEFA sei bewusst, „dass Kinder und Jugendliche nicht für die Taten von Erwachsenen bestraft werden sollten, und sie ist fest davon überzeugt, dass der Fußball niemals aufhören sollte, Botschaften des Friedens und der Hoffnung zu senden.“ So die Begründung in der offiziellen Mitteilung auf der UEFA-Website.

Russische Teams könnten bald auf deutsche Nachwuchsteams treffen

Im Rahmen der Wiederzulassung könnten die U17-Teams schon innerhalb der nächsten Wochen zu ihren ersten internationalen Spielen unter dem Dach der UEFA seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs kommen. Aktuell wird bereits das erste Miniturnier für die Qualifikation zur U17-Europameisterschaft der männlichen Jugendlichen im Mai und Juni 2024 ausgetragen. Die letzten Qualifikationsgruppen beginnen am 15. November.

Wille der UEFA ist es, die russischen Nachwuchsteams (Juniorinnen und Junioren) in die bereits gelosten Gruppen zu integrieren. Dabei könnte es im Falle der Quali für die EM der U17-Herren auch auf zu einem Aufeinandertreffen mit DFB-Teams kommen. Die „deutsche“ Gruppe 3 spielt vom 15. bis 21. Oktober in Liechtenstein den Qualifikanten aus. Bei den Damen ist ein Aufeinandertreffen mit Deutschland unwahrscheinlich, dürften die russischen Juniorinnen wohl in eine Gruppe der Liga B – die Frauen-Runde wird in einem anderen System ausgetragen – integriert werden. Deutschland hingegen befindet sich in Gruppe A4.

A-Teams aus Russland bleiben weiterhin gesperrt

UEFA-Präsident Čeferin will den NachwuchsfußballerInnen die „Möglichkeit bieten, Fußball gegen Gleichaltrige aus ganz Europa zu spielen und sich mit ihnen zu messen“ und damit in „eine hoffentlich bessere und umsichtigere Generation und eine bessere Zukunft“ investieren. Gegenüber den A-Teams Russland bleibt der Ausschluss weiterhin bestehen. Das spiegele „die Verpflichtung der UEFA wider, gegen Gewalt und Aggressionen Stellung zu beziehen“, so Čeferin.

Wie weiterhin aus der Mitteilung hervorgeht, wiederholte das Exekutivkomitee seine Stellung gegenüber dem russischen Angriffskrieg. Man verurteile den „widerrechtlichen russischen Angriffskrieg“ und werde neben den A-Nationalmannschaften auch die Erwachsenenteams der Vereine weiterhin von jedem Wettbewerb ausschließen. Dies habe bis zum Ende des Kriegs in der Ukraine bestand. Ein Ausschluss belarussischer Teams, dessen Diskussion Anfang des Jahres in Aussicht gestellt wurde, ist hingegen weiterhin nicht geschehen. (sch)