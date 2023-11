Nächste „Hausnummer“ für U17 bei WM

Trainer Christian Wück hat mit seinem U17-Team das WM-Viertelfinale erreicht. © Rene Weiss/Eibner-Pressefoto/dpa

Die deutsche U17 steht auf ihrem WM-Weg vor der nächsten harten Prüfung. Im Viertelfinale wartet eine Top-Mannschaft.

Jakarta - Die deutsche U17-Nationalmannschaft blickt dem WM-Viertelfinale gegen Spanien gespannt entgegen.

„Die Gegner, die jetzt noch im Turnier sind, sind echte Hausnummern im Jugendfußball. Spanien im Viertelfinale, Argentinien oder Brasilien in einem möglichen Halbfinale - es wird nicht einfacher werden“, sagte Trainer Christian Wück auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. „Wir sind noch dabei und haben natürlich das Ziel, bis zum 2. Dezember hierzubleiben.“ Dann findet das Finale statt.

Europameister Deutschland hatte im Achtelfinale ein hart umkämpftes Spiel gegen die USA gewonnen. Nach dem 3:2 gegen die US-Boys ist nun am Freitag (9.30 Uhr) in Jakarta Spanien der Gegner. Ein mögliches Halbfinale würde am Dienstag ausgetragen.

Letztmals nahm eine deutsche U 17 2017 an einer Weltmeisterschaft, damals in Indien, teil. Deutschland hatte sich im Sommer mit einem Sieg im Elfmeterschießen im EM-Finale in Ungarn gegen Frankreich für die WM in Südostasien qualifiziert. Für eine deutsche U 17 war es nach 1984, 1992 und 2009 der vierte EM-Titel. Bei einer WM ist der deutsche Nachwuchs noch ohne Titel. 1985 erreichte ein DFB-Team das Finale und unterlag gegen Nigeria, 2007 und 2011 wurde Deutschland jeweils Dritter. dpa