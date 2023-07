Nächster Neuzugang fix: Eintracht holt ablösefreien Offensivspieler

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt hat den nächsten Neuzugang verpflichtet. Für die U21 kommt ein ablösefreier Offensivspieler aus der 3. Liga.

Frankfurt – Die Kaderplanung für die Saison 2023/24 läuft bei Eintracht Frankfurt auf Hochtouren. Sportvorstand Markus Krösche hat bereits mehrere Neuzugänge verpflichtet und ist noch nicht am Ende mit Transfers. Auf der Seite der Abgänge soll es Bewegung geben, aber auch in Sachen Neuzugänge ist die SGE noch nicht fertig.

Jakob Bookjans Geboren: 21. Juli 2000 Verein: Eintracht Frankfurt Position: Offensives Mittelfeld

Eintracht Frankfurt bestätigt Neuzugang

Doch nicht nur bei den Profis ist ordentlich Bewegung im Kader für die kommende Spielzeit, auch bei der U21 ist die Kaderplanung in vollem Gange. Die SGE-Amateure wurden in der letzten Saison Meister der Hessenliga und stiegen dadurch in die Regionalliga Südwest auf. Dort wird es zu heißen Duellen kommen, unter anderem gegen Kickers Offenbach.

Um eine gute Rolle in der Regionalliga Südwest zu spielen, benötigt die U21 von Eintracht Frankfurt Verstärkungen. Neuester Zugang ist Jakob Bookjans, wie Eintracht Frankfurt offiziell bestätigte. Der Offensivspieler bringt Drittliga-Erfahrung mit in die Mainmetropole und soll mehr Qualität ins Angriffsspiel der jungen Adler bringen.

Jakob Bookjans wechselt zur SGE. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Fabian Steffen

„Mit Jakob Bookjans konnten wir einen Spieler für die U21 gewinnen, der uns mit seiner Erfahrung aus der 3. Liga enorm weiterhelfen kann. Mit der Möglichkeit, ihn flexibel auf unterschiedlichen Positionen einsetzen zu können und seinen Fähigkeiten mit und gegen den Ball passt er sehr gut zur Spielweise von Eintracht Frankfurt“, wird Nino Berndroth, Kaderplaner U17-U21, auf der vereinseigenen Webseite zitiert.

Eintracht Frankfurt verpflichtet Offensivspieler

Bookjans spielte in der vergangenen Saison für den VfB Oldenburg, konnte aber auch nicht den Abstieg in die Regionalliga verhindern. Der 22-Jährige absolvierte 24 Partien, in denen er einen Treffer vorbereiten konnte. Mannschaftskollege war übrigens Marc Stendera, selbst langjähriger Spieler von Eintracht Frankfurt.

In der kommenden Woche bricht die U21 von Eintracht Frankfurt ins Trainingslager auf, Jakob Bookjans wird dann bereits an Bord sein. Der 22-Jährige, der ablösefrei zur SGE kommt, ist in der Offensive flexibel einsetzbar, er kann sowohl im Zentrum als auch auf beiden Flügeln spielen. Mit seiner Erfahrung aus der 3. Liga kann er ein Führungsspieler der jungen Adler in der kommenden Saison werden. (smr)