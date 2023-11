„ÖFB-Helden demütigen Deutschland“: Pressestimmen zur DFB-Blamage gegen Österreich

Von: Melanie Gottschalk

Auch im letzten Länderspiel des Jahres gegen Österreich schafft das DFB-Team nicht die Wende – und verliert mit 0:2. Die Pressestimmen zur Partie.

Wien – Das DFB-Team hatte sich für das letzte Länderspiel des Jahres gegen Österreich so viel vorgenommen, irgendwie sollte die Kehrtwende her. Doch nach 90 Minuten stand die nächste Niederlage zu Buche. Wenige Monate vor der Heim-EM der nächste Dämpfer, bereits die Heimpremiere von Julian Nagelsmann gegen die Türkei war missglückt.

Zu allem Überfluss schlug Bayern-Star Leroy Sané Gegenspieler Phillipp Mwene vom FSV Mainz 05 zu Beginn der zweiten Halbzeit ins Gesicht und verpasst rotgesperrt möglicherweise die gesamte EM-Vorbereitung.

Nagelsmann nach nächster DFB-Niederlage frustriert

Entsprechend frustriert war Nagelsmann nach seiner zweiten Niederlage im vierten Spiel. Man müsse akzeptieren, dass es „unfassbar viel Arbeit gibt“, so Nagelsmann im ZDF. „Es gibt Dinge, wo wir ansetzen müssen. Es geht nur über extrem harte Arbeit und auch über deutsche Tugenden, das ist Fakt. Wir können nicht in Schönheit sterben. Wir werden auch im Sommer keine Verteidigungsmonster werden.“

Der junge Coach sieht auch ein Kopfproblem bei seinen Spielern: „Die Mannschaft ist nicht befreit. Wir sind nicht diese Einheit, die wir außerhalb auf dem Platz sind. Wir strotzen nicht vor Selbstvertrauen, das ist einfach Fakt. Das liegt auf der Hand, wenn man die letzten Jahre sieht.“

Lange Gesichter nach der Niederlage gegen Österreich. Bis zur Heim-EM 2024 sind es nur noch wenige Monate, vor dem DFB-Team liegt aber noch viel Arbeit. © Marc Schueler/imago

So war es auch gegen Österreich. Dortmund-Profi Marcel Sabitzer (29.) erzielte vor 46 000 Zuschauern die Führung. RB Leipzigs Christoph Baumgartner (73.) entschied die Partie. Nach Sanés Ausraster (49.) versuchte es Nagelsmann mit mehreren Wechseln, keiner half. Zwei Herbst-Niederlagen zum Jahresabschluss gab es vor einer EM oder WM noch nie – die Chance zur Wiedergutmachung hat die DFB-Auswahl frühestens im März. Ein enttäuschendes Resultat für das DFB-Team – dieses Bild zeichnen auch die internationalen Pressestimmen zur Begegnung:

Österreichs Presse feiert nach Sieg über DFB-Team ihre Mannschaft

Krone: „Episch! Rangnicks ÖFB-Helden demütigen Deutschland. Ein Traum: So ein Tag, so wunderschön wie heute. Engagierter, motivierter, fußballerisch besser. Das gefiel dem Fußballherz. Tja, liebe Deutsche, das hättet ihr nicht geglaubt. Aber wir waren besser - in allen Belangen!“

Der Standard: „Bärenstarkes ÖFB-Team demütigt Deutschland. Von einer Sensation zu sprechen, wäre fast eine Beleidigung für David Alaba und Kollegen. Denn das 2:0 gegen den vierfachen Weltmeister Deutschland war hochverdient, wurde mit einer bemerkenswerten, ja großartigen Selbstverständlichkeit erzielt. Der große Nachbar war ganz klein. Sane dreht in einem Freundschaftsspiel durch.“

Die Presse: „Die EM kann kommen – für Österreich, nicht für Deutschland. Der nervöse Nagelsmann gestikulierte wild in der Coachingzone, während Ralf Rangnick zufrieden und in aller Ruhe das Geschehen auf dem Rasen verfolgte. Es waren doch irgendwie verkehrte Fußballwelten.“

Pressestimmen: Österreich spricht von „Prestigesieg“

Kurier: „Feierabend im Wiener Prater. Die Euphorie um das Team erreichte am Dienstagabend einen zwischenzeitlichen Höhepunkt, weil man im finalen Test Deutschland nicht nur 2:0 schlug, sondern auch kontrollierte und absolut verdient als Sieger aus diesem Prestige-Duell ging.“

ORF: „Hochverdienter Prestigesieg – ÖFB-Team lässt Deutschland alt aussehen. Österreich besiegte Deutschland zum zweiten Mal in Folge, und das zum ersten Mal seit den 1930er Jahren, als das ‚Wunderteam‘ noch aufgeigte. Deutschland war ein Schatten seiner selbst. Es hätte noch schlimmer kommen können, aber Österreich beließ es beim 2:0.“

Pressestimmen: Deutsches Medium schreibt von „Blamage gegen Österreich“

Kicker: „Bedenklicher Auftritt und Rot für Sané: DFB-Elf verliert erneut“

Süddeutsche Zeitung: „Das Gegenteil von Aufbruchstimmung: DFB-Elf verliert in Österreich“

Sport1: „DFB desolat! Blamage in Österreich“

Pressestimmen: DFB-Team in schlechtem Zustand vor Heim-EM

Sport.de: „Alarmstufe Glatt Rot: Desolates DFB-Team taumelt ins EM-Jahr“

Sportbild: „Nein! Nein! Nagelsmann! Peinliche Pleite gegen Rangnick-Team“

Spox.com: „Außer Trapp könnt ihr alle gehen – DFB-Kicker unterirdisch“

Pressestimmen: Auch Sané-Ausraster Thema

Focus Online: „DFB-Debakel gegen Österreich – Nagelsmann komplett bedient“

SRF: „Auch Österreich düpiert inferiores Deutschland“

Blick: „DFB-Elf desolat – hässlicher Ausraster von Leroy Sané“