Ex-Nationalspieler Badstuber fällt vernichtendes Urteil über DFB-Elf

Von: Luca Hartmann

Drucken Teilen

Das verkorkste Länderspiel-Jahr geht für die deutsche Nationalmannschaft mit zwei Pleiten zu Ende. Ex-Nationalspieler Holger Badstuber rechnet jetzt gnadenlos mit der DFB-Elf ab.

München – Mit der ernüchternden 2:3-Niederlage gegen die Türkei in Berlin und dem völlig verkorksten 0:2 gegen Österreich in Wien geht für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ein schwarzes Länderspiel-Jahr zu Ende. Sechs Pleiten und nur drei Siege in elf Spielen, dazu 22 Gegentore in 2023 sprechen eine deutliche Sprache. Ex-Nationalspieler Holger Badstuber fällt jetzt ein vernichtendes Urteil über den DFB.

Holger Badstuber Geboren: 13. März 1989 (Alter: 34 Jahre), in Memmingen Vereine als Spieler: FC Bayern München, FC Schalke (Leihe), VfB Stuttgart, FC Luzern, Nationalspiele: 31 Karriereende: September 2022

Ex-Nationalspieler Holger Badstuber zerlegt DFB-Elf

Nach den jüngsten Pleiten rund sieben Monate vor Start der Heim-EM 2024 äußert sich der ehemalige Verteidiger in seiner Kolumne für web.de schonungslos offen über den Zustand der Nationalmannschaft: „Der Lack ist endgültig ab, es glänzt nichts mehr. Wir haben in Fußball-Deutschland eine Generation von Spielern geschaffen, die es sich beim DFB bequem machen“, schreibt der 34-Jährige.

Besonders die fehlende Emotionalität und der besondere Anreiz für Deutschland spielen zu dürfen, vermisst der langjährige Abwehrspieler des FC Bayern. „Länderspiele sind nur noch eine Zahl auf der eigenen Visitenkarte und offenbar nichts mehr, wofür es sich zu zerreißen lohnt“. Damit spricht Badstuber wohl vielen Fans und auch Bundestrainer Julian Nagelsmann aus der Seele, der zuletzt fehlende Emotionalität beklagt hatte.

Ex-Nationalspieler Holger Badstuber hat Bundestrainer Julian Nagelsmann und das DFB-Team in seiner Kolumne scharf kritisiert. © IMAGO / Eibner und IMAGO / Eibner

Badstuber kritisiert Nationalmannschaft und schießt gegen Nagelsmann

Laut Badstuber seien nicht die „individuelle Fähigkeiten“ der Spieler an der Misere Schuld, ihm gehe schließlich „das Fußball-Herz auf, wenn ich das Potenzial eines Florian Wirtz oder Jamal Musiala sehe“. Viel mehr vermisse er ein Aufbäumen der Spieler für das deutsche Trikot und die „Kultur des Gewinnens.“ Dazu sei auch eine spielerische Weiterentwicklung unter Julian Nagelsmann als neuer Bundestrainer ausgeblieben.

„Es fehlt an spielerischer Struktur und es ärgert mich, dass wir trotz des Trainerwechsels von Hansi Flick auf Julian Nagelsmann damit nicht einen Schritt weitergekommen sind. Ein Einfluss von Nagelsmann ist nicht zu erkennen“, schreibt Badstuber, der den Trainer auch für seine taktischen Experimente kritisiert. „Mit überflüssiger Rotation und fragwürdigen Experimenten konnte zwischen den Spielern kein Vertrauen wachsen. Es wurden wieder die falschen Mechanismen in Gang gesetzt.“

Deutschland verliert gegen Österreich: Fotos vom Länderspiel in Wien Fotostrecke ansehen

Badstuber zeichnet düstere Prognose für Zukunft und Heim-EM

Für die Zukunft der DFB-Elf hat Badstuber eine düstere Prognose parat. „Die Zukunft? Überwiegend schwarz“, schreibt der 31-fache Nationalspieler. Auch bei den kommenden Länderspielen im Frühjahr könne Grundlegendes nicht mehr korrigiert werden. „Jetzt wird Nagelsmann nicht mehr viel verändern können, die nächsten Länderspiele folgen im März, dann ist jeder Spieler schon auf die entscheidende Saison-Schlussphase im Verein fokussiert.“

Für 2024 hat er nur die Hoffnung, dass die Heim-EM grundsätzlich ein Fußball-Fest wird und innerhalb der Nationalmannschaft doch noch eine Euphorie entstehe. „Wir brauchen vor allem hungrige Spieler, denn ohne harte Arbeit wird die Gruppenphase nicht zu überstehen sein. Das sollte das primäre Ziel sein. Machen wir uns nichts vor, von den Favoriten ist diese DFB-Generation weit entfernt.“

Badstuber ist nicht der einzige, der sich nach dem jüngsten DFB-Debakel zu Wort gemeldet hat. Uli Hoeneß äußerte sich „fassungslos“ über den Zustand der Nationalmannschaft, während Ex-U21-Trainer Stefan Kuntz dem DFB-Team schwere Vorwürfe macht. (LuHa)