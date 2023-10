Nagelsmann nominiert seinen ersten DFB-Kader: Sorgt er für große Überraschung?

Von: Sascha Mehr

Der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann nominiert den Kader für die Amerika-Reise. Überrascht er mit seiner Auswahl der Spieler?

Frankfurt – Die USA-Reise steht für die deutsche Nationalmannschaft vor der Tür. In Übersee testet die DFB-Auswahl gegen die USA (14. Oktober) und Mexiko (18. Oktober). Für den neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann, Nachfolger für den glücklosen Hansi Flick, ist es das Debüt an der Seitenlinie der Nationalmannschaft. Der Ex-Bayern-Trainer soll die schwächelnde DFB-Elf bis zur EM 2024 im eigenen Land zu einem Team formen, das eine erfolgreiche Europameisterschaft spielen kann.

Julian Nagelsmann Geboren: 23. Juli 1987 (Alter 36 Jahre), Landsberg am Lech Verband: DFB Funktion: Bundestrainer

DFB-Elf: Nagelsmann nominiert Kader für USA-Reise

Vor dem Start in die Vereinigten Staaten steht aber zunächst die erste Nominierung des DFB-Kaders für Julian Nagelsmann am Freitag (6. Oktober) an. Wird der neue Bundestrainer gleich überraschen bei seiner Auswahl der Spieler? Vor allem wird er wohl auf bewährte Kräfte aus München und Dortmund setzen, obwohl die Borussia mit ihren mindestens sechs Nationalspielern keine 40 Stunden nach Rückkehr der DFB-Auswahl gegen Bremen ran muss.

„Äußerst unglücklich“, nannte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl dies, auch der Dortmunder Niklas Süle äußerte große Bedenken. Neben den Profis aus Dortmund und München ist Ilkay Gündogan gesetzt. Bei seiner Vorstellung als Bundestrainer bestätigte Nagelsmann bereits, dass der Mittelfeldspieler des FC Barcelona auch unter ihm Kapitän der deutschen Nationalmannschaft bleibt.

Wen nominiert Bundestrainer Julian Nagelsmann? © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Florian Wiegan

Viele Überraschungen dürfte es im ersten DFB-Kader von Julian Nagelsmann demnach nicht geben. Ein Kandidat, der aber in die USA mitfliegen könnte, ist der Hoffenheimer Maximilian Beier, dem in der Liga schon vier Treffer glückten. „Maxi hat das Gen, Tore zu machen“, sagte sein Klubcoach Pellegrino Matarazzo. Das bewies Beier zuletzt auch bei seinem Debüt für die U21, als er gegen die Ukraine traf.

DFB-Elf: Überrascht Nagelsmann bei Kadernominierung?

Außerdem berichtet die Sport-Bild, dass Nagelsmann mit einem echten Mittelstürmer spielen lassen will. Außer Niclas Füllkrug wurde aber zuletzt kein klassischer Neuner nominiert. Offenbar könnte der Kölner Davie Selke ein Kandidat sein, um sich dem neuen Bundestrainer auf der USA-Reise zu zeigen. Seine Nominierung wäre aber eine echte Sensation. Neben Selke werden auch Kevin Behrens von Union Berlin und der Hamburger Robert Glatzel genannt.

Wahrscheinlich wird der von Hansi Flick zuletzt ignorierte Leon Goretzka wieder nominiert und auch die wieder einsatzbereiten Jamal Musiala und Niclas Füllkrug werden dabei sein. Freiburgs Matthias Ginter, Eintracht-Profi Robin Koch und die Leipziger David Raum und Timo Werner hoffen ebenfalls auf eine Rückkehr in den Kreis der Nationalmannschaft. Es wird spannend, für wen sich Nagelsmann letztendlich entscheidet. (smr)