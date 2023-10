„Nagelsmann jetzt schon besser als Flick“: Fans feiern DFB-Nominierung

Julian Nagelsmann hat seinen ersten Kader benannt. Der neue Bundestrainer wird für die Nominierung von den Fans gefeiert. Die Reaktionen zusammengefasst.

Frankfurt – Die erste Entscheidung ist gefallen. Julian Nagelsmann hat am Freitag seine erste DFB-Nominierung verkündet. Die Bekanntgabe des Aufgebots für die USA-Reise Mitte Oktober wurde mit Spannung erwartet und hatte einige Überraschungen parat. Wir fassen die Reaktionen auf die Nagelsmann-Nominierung zusammen.

Nagelsmann-Nominierung: DFB-Team mit drei Neulingen – Müller, Hummels und Goretzka zurück

Der neue Bundestrainer, um den es viele Diskussionen gab, nominierte auf dem Weg Richtung Heim-EM 2024 mit Chris Führich (VfB Stuttgart), Kevin Behrens (Union Berlin) und Robert Andrich (Bayer Leverkusen) drei Neulinge. Nagelsmann setzt zudem auf Thomas Müller, holt Mats Hummels und Leon Goretzka zurück. Nicht dabei ist dagegen Nico Schlotterbeck, der sich offenbar Sorgen um eine mögliche EM-Nominierung machen muss.

Die Fans, die auf dem Weg zu einer erfolgreichen Europameisterschaft mitgenommen werden sollen, scheinen mit dem Kader größtenteils einverstanden zu sein. Viele Anhänger freuen sich, dass in der deutschen Nationalmannschaft unter Flick-Nachfolger Nagelsmann wieder das Leistungsprinzip einkehrt. Reaktionen der Nagelsmann-Nominierung zusammengefasst:

„Nagelsmann jetzt schon besser als Flick“: Fans feiern DFB-Nominierung

„Ich fasse es nicht, dass wir nach Leistung nominieren. Endlich mal ein guter Kader.“

„Nagelsmann jetzt schon besser als Flick.“

„Endlich mal Leistungsprinzip“

„Endlich wird nach Leistung nominiert. Ein sehr guter Kader ist da erstanden. Bin sehr gespannt auf die Spiele.“

„Paar sehr interessante Entscheidungen. Freu mich auf die Spiele.“

„Wow endlich Andrich! Leute ich glaube, unser Bundestrainer hat tatsächlich Ahnung. Und über Führich freue ich mich natürlich auch extreeemst.“

Besonders die Personalien Thomas Müller, Mats Hummels und auch Leon Goretzka erhitzten in den vergangenen Wochen die Gemüter in Fußball-Deutschland – Knatsch war vorprogrammiert. Das Trio hatte unter Hansi Flick einen schweren Stand, jetzt sind sie wieder mit an Bord. Müller war nach der WM zunächst nicht mehr berücksichtigt worden, für die letzten Länderspiele aber nachnominiert. Beim 2:1 gegen Frankreich erzielte der Weltmeister von 2014 prompt den Führungstreffer und darf sich nun auch unter Nagelsmann, den er vom FC Bayern kennt, beweisen.

„Danke, dass ihr Müller mitnehmt!! Hatte echt Angst, dass Nagelsmann da weitermacht, wo er bei Bayern aufgehört hat“, schreibt ein User auf X, vormals Twitter. „Leon is back“, so ein anderer Fan über Rückkehrer Leon Goretzka, der zuletzt von Flick einen Denkzettel bekommen hatte. „Hat Hummels zu 100% verdient“, freut sich ein weiterer User über das Comeback von Mats Hummels, der letztmals bei der EM im Sommer 2021 unter Jogi Löw den Adler auf der Brust getragen hat.

Fans feiern Nagelsmann für Behrens-Nominierung

Auch über die Nominierung von Kevin Behrens herrscht Begeisterung. „Behrens wurde aber auch mal Zeit. Mit Füllkrug haben wir endlich zwei echte 9er im Kader!“. Der 32-jährige Neuling von Union Berlin ist ein echter Mittelstürmer und kommt in dieser Bundesliga-Saison auf vier Tore. Allerdings verursacht manche Entscheidung auch Verwunderung.

Die Nicht-Nominierung von Nico Schlotterbeck, der bei Borussia Dortmund Stammspieler ist und Niklas Süle auf die Bank verdrängt hat, stößt einigen Fans sauer auf. „Ich verstehe nicht, wieso man nicht die Chance nutzt zu schauen, ob es für einen aktuell formstarken Schlotterbeck unter einem neuen Trainer in der Natio besser läuft“, fragt sich ein Fan.

Fans sauer wegen Schlotterbeck – Kimmich wieder als Rechtsverteidiger?

„Schlotterbeck ist echt sehr gut drauf“, meint ein weiterer User, verweist jedoch darauf, dass der DFB wahrscheinlich nicht alle BVB-Spieler nominieren wollte, da der Vize-Meister nach der Länderspielpause direkt am Freitag gegen Bremen ran muss. „Wären jetzt noch Schlotterbeck, Can und Adeyemi nominiert worden, wäre es eng geworden. Die sind bestimmt demnächst dabei“, so die Hoffnung. Auch Felix Nmecha wurde nicht berücksichtigt.

Viele fragen sich zudem, wer als Rechtsverteidiger auflaufen wird, gegen Frankreich half Innenverteidiger Jonathan Tah auf dieser Position aus. „Ohne einen richtigen Rechtsverdeidiger ? Was ist mit Henrichs?“, lautet eine Reaktion auf die Nicht-Nominierung des Leipzigers Benjamin Henrichs, der zuletzt mit einer Muskelverletzung passen musste. „Guter Kader. Frag mich, wer für Rechtsverteidiger vorgesehen ist. Kann nur Kimmich sein“, so eine Vermutung. Bundestrainer Nagelsmann machte sich beim rasanten Topspiel zwischen Leipzig und Bayern ein eigenes Bild – und bekam einen Tipp von Lothar Matthäus. (ck)