„Unter Flick hätte es Absagen gehagelt“: DFB-Experte nimmt Nagelsmann-Vorgänger unter Beschuss

Von: Luca Hartmann

Das Debüt von Julian Nagelsmann an der Seitenlinie gegen die USA ist geglückt. Dennoch sorgt die Amerika-Reise des DFB weiter für Kritik.

Hartford/Berlin – Exakt acht Monate vor Start der Heim-EM 2024 hat Julian Nagelsmann einen erfolgreichen Einstand als Bundestrainer gefeiert. Beim verdienten 3:1-Sieg gegen die USA überzeugen die DFB-Kicker nach zwischenzeitlichem Rückstand mit spielerischer Überlegenheit. Trotzdem sorgt die Amerika-Reise des DFB-Tross weiter für Kritik.

USA-Reise der deutschen Nationalmannschaft Hinflug: 9. Oktober 2023 Länderspiel gegen USA: 14. Oktober (ab 15 Uhr Ortszeit/21 Uhr MEZ) in Hartford Länderspiel gegen Mexiko: 17. Oktober (ab 20 Uhr Ortszeit/2 Uhr MEZ) in Philadelphia Rückflug: 18. Oktober 2023

Kritik an DFB-Reise in die USA

Bereits in den vergangenen Wochen hatten Spieler und Funktionäre den Trip aus verschiedenen Gründen kritisiert. Nationalspieler wie beispielsweise Niklas Süle machten sich Sorgen über den Jetlag. Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß bezeichnete den Verband, als „amateurhaft“, insbesondere wegen des zweiten Testspiels gegen Mexiko, das erst um 2 Uhr nachts deutscher Zeit angepfiffen wird.

Auch, dass die Nationalmannschaft erst am Donnerstagmorgen (19.10), rund 36 Stunden vor dem Bundesligaspiel von Borussia Dortmund gegen Werder Bremen, landet, sorgte insbesondere in Dortmund für Unverständnis. Der BVB reagierte, wird seine vier Nationalspieler sogar per Privat-Jet direkt nach dem Spiel gegen Mexiko nach Dortmund einfliegen lassen. BILD-Experte Alfred Draxler kritisiert den DFB für den Zeitpunkt der Reise scharf.

Als Nachfolger von Hansi Flick (rechts) feierte Julian Nagelsmann gegen die USA sein Debüt als Bundestrainer. © IMAGO / MIS und IMAGO / Kirchner-Media

DFB-Experte Draxler stichelt gegen DFB und Hansi Flick

„Wir haben das Problem, dass Dortmund am Freitag schon wieder spielt. Die Spieler werden mit dem Privat-Jet nach Deutschland geflogen. Die Reise ist unnötig“, erklärt Draxler in der Sendung „Die Lage der Liga“. Und er legt noch nach: „Die Reise ist ein Riesen-Fehler.“

Gleichzeitig ist sich der DFB-Experte sicher, dass es unter Nagelsmann-Vorgänger Hansi Flick für die Reise noch viele „Absagen gehagelt“ hätte. „Dann hätte jemand eine Wadenverletzung, der andere eine Erkältung gehabt. Aber unter dem neuen Trainer wollte sich natürlich jeder bewähren. Da hat keiner abgesagt. Aber ein paar Dortmunder hätten abgesagt unter Flick“, glaubt Draxler.

Deutschland gegen Mexiko mitten in der Nacht

Auch der langjährige Kommentator Béla Réthy kommt als Gast in der Sendung zu Wort, erklärt, warum das Spiel gegen Mexiko in der Nacht läuft. „Mexiko ist eine große Fußball-Nation. Die wollen ihr Spiel auch in der Primetime. Das zeigt aber auch, welchen Stellenwert der deutsche Fußball international gerade hat. Da wird nicht mehr nach unserer Pfeife getanzt“, sagt Réthy.

Julian Nagelsmann, der im Spiel gegen die USA ein ungewöhnliches Outfit trug, zeigte vor dem Abflug der Mannschaft Verständnis für die Kritik an der Reise. „Aus Vereinstrainersicht ist es relativ normal, dass man der Reise kritisch gegenübersteht. Das würde ich wahrscheinlich genauso sagen, wenn ich noch im Verein wäre“, so der neue Bundestrainer. Trotzdem „sollten wir die Zeit nutzen und positiv damit umgehen“, sagte Nagelsmann.

DFB-Direktor Rudi Völler hatte die Reise mit Bezug auf die nächste Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko verteidigt. (LuHa)