Nagelsmanns nächster DFB-Kader: Termin für Nominierung fix

Von: Jan Oeftger

Teilen

Nach der USA-Reise stehen für Julian Nagelsmann und die DFB-Elf die nächsten Länderspiele an. Jetzt ist klar, wann er sein Personal nominieren wird.

Frankfurt – Dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann ist es gelungen, rund um die deutsche Nationalmannschaft neue Euphorie zu entwickeln. Der Auftaktsieg gegen die USA sorgte für Hoffnung bei einigen Fans und Beobachtern. Noch im November stehen die nächsten beiden Spiele für die Nationalmannschaft auf dem Programm. Wann der Bundestrainer sein Aufgebot bekannt gibt, steht nun fest.

Julian Nagelsmann Geboren: 23. Juli 1987 (Alter 36 Jahre), Landsberg am Lech Bundestrainer seit: 22. September 2023 Vertrag bis: 31. Juli 2024 Vorherige Stationen: TSG Hoffenheim, RB Leipzig, FC Bayern München

Nagelsmanns erster DFB-Kader war mit drei Neulingen

Am 10. November wird Nagelsmann verkünden, wer bei den Duellen am 18. November in Berlin gegen die Türkei und drei Tage später in Österreich dabei sein wird. Mit seiner letzten Nominierung hatte der neue Bundestrainer für einige Überraschungen gesorgt. So durften Chris Führich, Kevin Behrens und Robert Andrich erstmals Nationalmannschafts-Luft schnuppern. Die beiden ersteren feierten sogar gleich ihr Debüt.

Zudem kehrte in Mats Hummels ein erfahrener Innenverteidiger zurück ins Team, der in Flicks Amtszeit überhaupt keine Berücksichtigung fand. Dieses Mal wird sich die Spannung weniger auf etwaige Debütanten konzentrieren. Die große Frage lautet: Was passiert mit Manuel Neuer? Bei den Bayern ist der Weltmeister nach seinem langwierigen Beinbruch-Ausfall wieder gesetzt. Im Nationalteam hat Vertreter Marc-André ter Stegen Ansprüche angemeldet, auch bei der Heim-EM im kommenden Jahr die Nummer eins zu sein.

Julian Nagelsmann steht vor seiner zweiten Kader-Nominierung. © IMAGO/Marc Schueler

Nagelsmann verzichtet wohl auf Neuer im DFB-Team

Laut Sport Bild wird Nagelsmann bei den Länderspielen im November noch auf den langjährigen Kapitän Neuer verzichten. Spannend wird neben der Neuer-Personalie die von Nico Schlotterbeck. Er gehörte nicht zum ersten Nagelsmann-Aufgebot. Beim BVB ist er hingegen Stammspieler.

Flick-Nachfolger: Alle genannten Bundestrainer-Kandidaten – und wer es wird Fotostrecke ansehen

Die November-Länderspiele haben aufgrund der Gegner besondere Brisanz. Gegen Nachbar Österreich geht es nicht nur gegen viele Bundesliga-Profis, sondern auch gegen den deutschen Trainer Ralf Rangnick. Bei der Türkei wurde der deutsche Trainer Stefan Kuntz hingegen gerade erst entlassen. Für das Spiel war das Ticket-Interesse schon in den ersten Stunden sehr hoch – es sind eben auch zwei Prestige-Spiele. (jo)