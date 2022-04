Naldo: «Es sieht für Königsblau und Grün-Weiß erstklassig aus»

© Seskimphoto/IMAGO

Der Bundesliga-Verteidiger Naldo rechnet vor dem Zweitliga-Topspiel zwischen FC Schalke 04 und Werder Bremen mit einem Aufstieg seiner beiden ehemaligen Clubs.

Bremen - «Das ist nicht nur mein Wunsch, sondern ich sehe wirklich eine große Möglichkeit, dass beide die direkte Rückkehr in die Bundesliga schaffen. Es sieht für Königsblau und Grün-Weiß erstklassig aus», sagte der 39-Jährige in einem «Bild»-Interview in Bremen (Freitag).

Der Brasilianer spielte von 2005 bis Januar 2019 in der Bundesliga: sieben Jahre für Werder, vier Jahre für den VfL Wolfsburg und zweieinhalb Jahre für den Schalke. Nach seinem Karriereende bei AS Monaco kehrte er von September 2020 bis März 2021 noch einmal als Co-Trainer zu den Schalkern zurück.

Sollte einer seiner Ex-Clubs in die Relegation müssen, sähe Naldo dort gegen Arminia Bielefeld größere Chancen als gegen den VfB Stuttgart oder Hertha BSC. «Ich würde sagen, dass Arminia trotz des Trainerwechsels die lösbarste Aufgabe in der Relegation wäre. Bielefeld hat diese Saison echte Schwierigkeiten», sagte er. (dpa)