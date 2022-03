Nationalmannschaft bereitet sich auf Test-Länderspiel vor - Gündogan entscheidet nach WM über DFB-Zukunft

Neue Trainingsmethode: In Gruppen trainierte die Nationalmannschaft für das kommende Test-Spiel gegen Israel. © IMAGO/Marc Schueler

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan ist zuversichtlich, auch noch bei der Heim-EM 2024 für Deutschland auf dem Platz zu stehen.

Berlin - «Wenn es Kopf und Körper zulassen, kann diese EM ein Thema sein. Ich entscheide nach der WM», sagte der Mittelfeldspieler des englischen Meisters Manchester City im «Kicker»-Interview (Donnerstag). Bisher bestritt der 31-Jährige aus Gelsenkirchen seit 2011 54 Spiele für das Team des Deutschen Fußball-Bundes.

Gündogan, der seit seinem Wechsel von Borussia Dortmund 2016 zu City unter anderem dreimal englischer Meister wurde, hat noch bis zum 30. Juni 2023 einen Vertrag beim Premier-League-Spitzenreiter in Manchester. Einen Wechsel strebt er nicht an. «Bei Manchester City bin ich sehr glücklich, fußballerisch gibt es derzeit keinen attraktiveren Ort. Ich kann mir vorstellen, über 2023 hinaus dort zu bleiben», sagte Gündogan. Konkrete Gespräche gebe es derzeit nicht: «Aber wir haben ein gutes Verhältnis. Ich bin da noch geduldig. Das eilt gerade nicht.»

Für die Weltmeisterschaft vom 21. November bis 18. Dezember in Katar traut Gündogan dem Team von Bundestrainer Hansi Flick «sehr viel» zu. «Und ich sehe keine Nation, die uns weit überlegen ist. Wir haben ein starkes Team und ein gutes Konzept», sagte Gündogan. Manchmal sei die Mannschaft des ehemaligen Münchner-Trainers aber «noch etwas grün hinter den Ohren.»

Er selbst sieht sich, «wenn ich fit und in Form bin», durchaus als Stammspieler für Deutschland. «Dann habe ich genügend Selbstbewusstsein zu sagen: Ich muss spielen. Das war auch der Grund dafür, dass ich unbedingt weitermachen wollte in der Nationalmannschaft: Weil ich weiß, dass ich nach wie vor genügend Qualität und die notwendige Erfahrung mitbringe, um zu spielen. Ich möchte mit Leistung vorangehen.»

Flick bereitet Nationalmannschaft auf Test-Länderspiel vor

Hansi Flick hat die Vorbereitung der Fußball-Nationalmannschaft auf das Test-Länderspiel gegen Israel mit einer ungewöhnlichen Trainingseinheit fortgesetzt. Der Bundestrainer teilte seinen Kader am Donnerstag in Gruppen von elf und zwölf Spieler auf, die zeitlich versetzt auf dem Platz neben der Frankfurter Bundesliga-Arena trainierten.

Mit Offensivstar Kai Havertz und Mittelfeldspieler Ilkay Gündogan sprach Flick vor Beginn der ersten Einheit länger auf dem Rasen. Die DFB-Auswahl tritt am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Sinsheim zu ihrem ersten WM-Test in diesem Jahr an. Drei Tage später geht es in Amsterdam gegen die Niederlande.

Vor dem Training hatten Doping-Kontrolleure des Weltverbandes FIFA am Donnerstagvormittag im Team-Hotel in Gravenbruch routinemäßig Urin- und Blutproben aller 23 Akteure genommen, wie der DFB mitteilte. (dpa)