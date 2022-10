Hummels in WM-Form? BVB-Star verrät: Hinter Leistungsexplosion steckt eine Frau

Von: Malte Schindel

Mats Hummels präsentiert sich in bestechender Form. Jetzt hat der BVB-Star den Grund dafür genannt.

Dortmund – Mats Hummels erlebt seinen zweiten Frühling. Der BVB-Star weiß mit Leistung zu überzeugen – und ist fit wie schon lange nicht mehr in die neue Spielzeit gestartet. Das Erfolgsgeheimnis hinter seiner Leistungsexplosion hat der 33-Jährige nun verraten.

Name Mats Julian Hummels Geboren 16. Dezember 1988 (Alter 33 Jahre), Bergisch Gladbach Größe 1,91 Meter Aktuelles Team Borussia Dortmund

BVB-Star Hummels verrät Leistungs-Explosion: Eine Frau steckt dahinter

„Vor einiger Zeit habe ich gemerkt, dass ich im Bereich Ernährung noch einiges rausholen kann, deswegen habe ich angefangen, mit Nahni zu arbeiten“, gab Hummels kürzlich gegen Sport1 preis. Gemeint ist Nahni Franke, eine Ernährungsexpertin, die unter anderem mit der deutschen Leichtathletin Gina Lückenkemper zusammenarbeitet.

Franke berichtet: „Mats hatte das für sich vielleicht schwierigste Jahr mit Verletzungen hinter sich. Ich habe ihm, bei allem Respekt vor seiner großen Karriere, gesagt: ‚Entweder du änderst jetzt was oder es kann schneller vorbei sein als es dir lieb ist!‘ Mats hat das sofort getriggert.“

Foodballs statt Schokolade für BVB-Star Hummels

Der Innenverteidiger von Borussia Dortmund und die Ernährungsexpertin erstellten Ernährungspläne und kreierten Rezepte. Denn Hummels hatte bis dato eine große Schwäche, wie er bereits in der Vergangenheit gesagt hatte. „Mats war eine richtige Naschkatze“, so Franke.

An Schokolade oder Eis sei der BVB-Star nur schwer vorbeigekommen, wie RUHR24 berichtet. „So kamen wir zu der Idee, dass wir Foodballs entwickeln. Man hat das Gefühl, dass man etwas Süßes nascht und sündigt, aber im Endeffekt sind nur gute Sachen drin, die dem Körper helfen und als leckere Energielieferanten dienen“, erklärt Franke.

Mats Hummels wurde teilweise bereits abgeschrieben, in dieser Saison meldet er sich eindrucksvoll zurück. © Soeren Stache/dpa

Hummels untermauert: „Seitdem ich Nahnis Foodballs kenne, kann ich deutlich besser auf Süßigkeiten verzichten.“ Und: „Ich esse tatsächlich sehr viel weniger Fisch und Fleisch.“ Er könne „nicht ganz ohne, aber schon sehr viel weniger. Weizen lasse ich weg. Zudem esse ich viele vegane Gerichte.“

BVB: Ernährungsexpertin Franke zeigt sich beeindruckt von Hummels

Franke sagt weiter, dass sie „Top-Athleten in der Sommerpause eigentlich dazu rate, dass sie sich auch mal etwas gönnen, sich nicht an strikte Ernährungspläne halten und lieber etwas für Geist und Seele tun. Bei Mats mussten wir diesmal aber den Druck erhöhen.“

Die richtige Entscheidung des BVB-Stars, auf der Zielgeraden seiner Profi-Karriere an seinem Lebensstil zu arbeiten: Borussia Dortmund hat mit Hummels auf dem Platz lediglich ein Gegentor in der Bundesliga kassiert. Saß der 33-Jährige auf der Bank, waren es fünf Gegentreffer.

BVB-Verteidiger Hummels will die beste Version von sich selbst sein

„Ich bin in einem Alter, in dem ich alle Möglichkeiten ausschöpfen möchte, um die beste Version von mir tagtäglich auf den Platz zu stellen“, erklärt Hummels seine Ernährungsstellung. Er sei mit der vergangenen Saison unzufrieden gewesen.

„Das war definitiv ein Ansporn, um die längste Sommerpause meiner Karriere dafür zu nutzen, bereits vor der eigentlichen Saisonvorbereitung topfit zu sein. Da waren einige Extraschichten im Urlaub dabei – Läufe, Gym-Einheiten, aber auch viel Tennis zum Beispiel. Davon profitiere ich jetzt.“

Hummels sorgt Diskussionsstoff: Sollte der BVB-Routinier zur WM fahren?

Experten fordern Hummels‘ Berufung in die deutsche Nationalmannschaft. Doch gibt es auch gegenteilige Meinungen: Obwohl sich Hummels in bestechender Form präsentiert, ist dies kein Grund für einen TV-Experten den 33-Jährigen mit zur WM in Katar zu nehmen.