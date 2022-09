WM 2022: Schwere Verletzung bei DFB-Stürmer - Traum von Nominierung geplatzt

Von: Sascha Mehr

Teilen

Hansi Flick, Trainer der DFB-Auswahl. © IMAGO/UWE KRAFT

Ein Stürmer der deutschen Nationalmannschaft hat sich schwerer verletzt und wird die WM 2022 wohl verpassen.

Frankfurt - Die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar rückt immer näher. Anders als sonst beginnt die WM im Wüstenstaat im November und endet mit dem Finale kurz vor Weihnachten. Die DFB-Elf geht nicht als Favorit in das Turnier, möchte aber dennoch ein Wörtchen um den Titel mitreden. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick hat in den Qualifikationsspielen gezeigt, dass sie die Qualität besitzt, um weit zu kommen. Doch zunächst muss Nationaltrainer Hansi Flick seinen Kader für die WM 2022 bekannt geben.

Einige Plätze im DFB-Kader sind bereits vergeben, doch dahinter kämpfen noch viele Spieler um ein Ticket für die WM 2022 in Katar. Im Angriff würde sich Kevin Volland vom französischen Erstligisten AS Monaco gerne seinen Traum von der ersten Teilnahme an einer Weltmeisterschaft erfüllen. Bereits im vergangenen Jahr wurde er vom damaligen Bundestrainer Jogi Löw für die Europameisterschaft nominiert und könnte nun beim zweiten großen Turnier in Folge dabei sein.

WM 2022: Kevin Volland will um Platz im Kader kämpfen

„Die WM in Katar ist in meinem Kopf. Es steht und fällt alles mit meiner Leistung in dieser Hinrunde. Ich wurde zuletzt nicht nominiert, daher mache ich mir aktuell keine Riesenhoffnungen, aber bei der EM 2021 war ich auch überraschend dabei. Ich schreibe nie etwas ab“, sagte Volland kürzlich in einem Interview mit der Sport Bild. Der 30-Jährige hat in diesem Jahr noch kein Länderspiel bestritten und wurde in den letzten Wochen und Monaten daher als Außenseiter für eine WM-Nominierung gehandelt.

Nach seinem letzten Auftritt für seinen Verein AS Monaco kann Kevin Vollands Traum von der Weltmeisterschaft in Katar aber fast begraben werden, denn der Stürmer verletzte sich schwer. Gegen Paris Saint Germain traf der Stürmer in der 20. Minute zur 1:0-Führung, zog sich aber eine Verletzung am Knöchel zu und musste kurz darauf ausgewechselt werden. Die medizinische Abteilung des AS Monaco geht davon aus, dass der Torjäger wochenlang ausfallen wird und Trainer Philippe Clement sprach nach dem Spiel von einer schweren Verletzung.

Kevin Volland verletzt am Boden. © IMAGO/Paris Saint-Germain v AS Monaco

WM 2022: Teilnahme von Kevin Volland eher unwahrscheinlich

Aufgrund der Verletzung wird Kevin Volland in den kommenden Wochen nicht in der Lage sein, sich zu präsentieren und mit starken Leistungen in den Fokus des Bundestrainers zu spielen. Es bleibt auch abzuwarten, ob er überhaupt bis Mitte November wieder vollständig fit sein wird. Da Vollands Chancen auf eine Nominierung ohnehin sehr gering waren, wird die WM 2022 sehr wahrscheinlich ohne den Stürmer des AS Monaco stattfinden. Kürzlich betonte Hansi Flick, dass er nur Spieler nominiert, die im Verein regelmäßig zum Einsatz kommen und im Rhythmus sind. Doch damit kann der 30-Jährige in der nächsten Zeit nicht dienen, so dass seine Teilnahme an der Weltmeisterschaft praktisch ausgeschlossen ist.

Unterdessen beginnt die WM 2022 in weniger als drei Monaten. Hansi Flick muss schon bald den finalen Kader nominieren. Für einen Verteidiger wird die Zeit langsam knapp. Außerdem ist Armel Bella-Kotchap von der Bundesliga in die Premier League gewechselt und begeistert dort schon nach wenigen Wochen Trainer, Experten und Fans. Ist er der Geheimfavorit für Flicks WM-Kader? (smr)