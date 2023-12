Torwartfrage entschieden? Nagelsmann verrät DFB-Plan mit Neuer

Von: Christoph Wutz

Drucken Teilen

Nur noch wenige Monate sind es bis zum Start der Heim-EM. Die Torhüterfrage beim DFB ist noch nicht geklärt. Jetzt zeichnet sich eine Entscheidung ab.

Mainz – Marc-André ter Stegen oder Manuel Neuer? Wer hütet das DFB-Tor bei der EM 2024? Nach Neuers langer Verletzungspause schien bis zuletzt der Schlussmann des FC Barcelona die Nase vorne zu haben. Doch nachdem jetzt ter Stegen mehrere Monate ausfällt, zeichnet sich ein Nationalmannschafts-Comeback des Torwarts des FC Bayern München ab – als Nummer eins. Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann bezog nun klar Stellung zum Zweikampf der beiden Torhüter.

Fußball-Europameisterschaft 2024 Gastgeber: Deutschland Austragungszeitraum: 14. Juni bis 14. Juli 2024 Anzahl der teilnehmenden Nationen: 24 Eröffnungsspiel: Deutschland gegen Schottland (am 14. Juni 2024 in München)

Nach ter Stegens Verletzung: Wird Neuer wieder die Nummer eins der Nationalelf?

Beim letzten Lehrgang der Nationalelf, bei dem Neuer in Absprache mit dem Bundestrainer noch gefehlt hatte, hatte sich ter Stegen eine Rückenverletzung zugezogen. Daraufhin hatte er für die Spiele gegen die Türkei (2:3) und Österreich (0:2) passen müssen.

Inzwischen unterzog er sich einer Operation und steht nun rund zwei Monate nicht zur Verfügung. Das spielt jetzt wohl seinem Konkurrenten um die Nummer eins im DFB-Tor in die Karten.

Wer steht bei der Heim-EM im Sommer im deutschen Tor? Bundestrainer Julian Nagelsmann (l.) hat die Wahl zwischen Marc-André ter Stegen (m.) und Manuel Neuer (r.). © Uwe Kraft / Sven Simon / Imago

Torwartfrage entschieden? Nagelsmann verrät DFB-Plan mit Neuer

Am Samstag stellte Julian Nagelsmann im Aktuellen Sportstudio des ZDF ein Neuer-Comeback im Frühjahr in Aussicht: „Wenn alles so weitergeht, wie es aktuell den Anschein hat Richtung März, dann läuft es darauf hinaus“, verriet der Bundestrainer seinen Plan.

In der EM-Vorbereitung spielt Deutschland am 23. März gegen Vize-Weltmeister Frankreich und am 26. März gegen die Niederlande. Seine Rückkehr in den DFB-Kader im März hatte Neuer bereits selbst angekündigt.

„Herausragend gut“: Bundestrainer Nagelsmann lobt Neuer in den höchsten Tönen

Nach einer fast einjährigen Verletzungspause infolge eines Schien- und Wadenbeinbruchs war Neuer im Oktober in das Tor der Bayern zurückgekehrt. Seither glänzte er mit guten Auftritten, stabilisierte die Defensive des deutschen Rekordmeisters und verlängerte jüngst seinen Vertrag in München.

Der 36-jährige Nationalcoach fand nur lobende Worte für Neuer: „Ich bin viel im Austausch mit ihm. Ich finde seine Leistung herausragend gut“, sagte Nagelsmann, der sich auch zu einem DFB-Comeback von Toni Kroos äußerte, in der ZDF-Sendung über den Bayern-Keeper.

Früher und heute: So hat sich Bundestrainer Julian Nagelsmann verändert Fotostrecke ansehen

Ter Stegen oder Neuer? Nagelsmann fällt finale Entscheidung um DFB-Tor im März

Beide seien außergewöhnlich gute Torhüter, betonte Nagelsmann. Aber ter Stegen sei gerade verletzt. Es gelte, abzuwarten, wie sich der Barca-Schlussmann nach der Verletzungspause präsentiere.

„Wenn im März einer der beiden klar besser ist als der andere, dann habe ich die Freude, aber auch das Leid, Entscheidungen im positiven wie im negativen Sinne zu fällen“, so Nagelsmann im ZDF weiter. „Am Ende geht es im Fußball darum, gemeinschaftlich erfolgreich zu sein“, sagte der Bundestrainer. Zuletzt hatte Neuer in eine ähnliche Kerbe rund um die Torhüter-Diskussion geschlagen. (wuc/dpa)

Mehr News aus der Welt des Sports finden Sie in unserer brandneuen tz-App, jetzt im verbesserten Design, mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download für Apple und Android, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie tz.de/muenchen ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden.