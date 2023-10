Eintracht kassiert deutliche Absage im Werben um U21-Nationalstürmer

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt ist auf der Suche nach Verstärkungen und offenbar in Nürnberg fündig geworden. Von dort gab es aber eine klare Absage in Richtung SGE.

Frankfurt/Nürnberg – Eintracht Frankfurt hat in der aktuellen Saison große Probleme in der Offensive. Den Last-Minute-Abgang von Torjäger Randal Kolo Muani, den es zu Paris Saint-Germain zog, konnte die Mannschaft nicht kompensieren. Bis zum Winter muss Cheftrainer Dino Toppmöller mit dem vorhandenen Personal auskommen, im Januar kann Sportvorstand dann auf Einkaufstour gehen.

Can Uzun Geboren: 11. November 2005 (Alter 17 Jahre), Regensburg Verein: 1. FC Nürnberg Position: Mittelstürmer

Eintracht Frankfurt sucht Stürmer

Nach der bislang dürftigen Torausbeute könnte im Winter mehr als nur ein neuer Angreifer kommen. Zuletzt waren mehrere Namen im Umlauf, fix ist bislang aber noch kein Neuzugang. Nach Bild-Informationen soll Can Uzun vom 1. FC Nürnberg weit oben auf der Wunschliste der SGE stehen.

Nürnberg denkt aber gar nicht daran, sein Top-Talent ziehen zu lassen. „Wir sind froh, dass Can bei uns spielt, wir ihn aus unserer eigenen Akademie entwickelt haben und er uns sicherlich noch sehr viel Freude bereiten wird. Can hat einen langfristigen Vertrag, ob und wann der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel gekommen ist, wird die Zukunft entscheiden. Aktuell beschäftigen wir uns damit überhaupt nicht“, sagte Sportdirektor Olaf Rebbe zu Bild.

Eintracht Frankfurt hat offenbar Interesse an Can Uzun. © IMAGO/Sportfoto Zink / Daniel Marr

Nach Bild-Informationen ist ein Verkauf im Winter nahezu ausgeschlossen. Im kommenden Sommer soll das aber anders aussehen. Wenn der 17-Jährige eine gute Saison spielt, ist der 1. FC Nürnberg bei einem üppigen Angebot offenbar gesprächsbereit. Ein Schnäppchen wäre der Transfer von Uzun also nicht für Eintracht Frankfurt.

Eintracht Frankfurt mit Interesse an Uzun?

Der Angreifer, der bereits für die türkische U21-Nationalmannschaft nominiert wurde, aber krankheitsbedingt absagen musste, steht aber nicht nur bei Eintracht Frankfurt hoch im Kurs. Neben den Adlern sollen mehrere europäische Klubs ihren Hut in den Ring geworfen haben, darunter auch der FC Everton aus der englischen Premier League und der portugiesische Top-Klub Benfica Lissabon.

Uzun, der 2019 aus der Jugend des FC Ingolstadt in die Nachwuchsabteilung des 1. FC Nürnberg wechselte, schaffte in der aktuellen Saison den Durchbruch. In bislang neun Spielen der 2. Bundesliga gelangen ihm bereits vier Treffer. Der 17-Jährige hat auch keinerlei Probleme mit Druck oder Verantwortung, denn er schießt auch die Elfmeter in Nürnberg und verwandelt sie sicher. (smr)