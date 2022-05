Flick sieht vor WM zusätzlich logistische Herausforderungen

WM-Countdown beginnt! DFB-Team startet Wüsten-Vorbereitung

Von: Manuel Bonke

Thomas Müller (2.v. re.) hat in Marbella den Bizeps trainiert. © Federico Gambarini/dpa

Wenn es für die Nationalmannschaft jetzt in der Nations League zur Sache geht, ist das in den Augen von Bundestrainer Hansi Flick eine Generalprobe für die WM in Katar. Und es warten starke Gegner.

Im November 2021 hatte Thomas Müller (32) vertretungsweise leichte Probleme mit dem Kapitänsamt der Nationalmannschaft. Die Spielführerbinde passte nicht und rutschte an seinem dünnen Oberarm runter. Damit so etwas im WM-Jahr nicht wieder passiert, hat Müller in der vergangenen Woche im Kurz-Trainingslager an der Costa del Sol vorgesorgt und ein Bizeps-Workout eingelegt. „Da hat sich das Training schon gelohnt. Alias Arnold Schwarzenegger sage ich danke und auf Wiedersehen, Marbella“, schrieb Müller unter ein Foto, das ihn in der Tat mit ungewohnt großen Muckis zeigt.

Nations-League: Bei Spielen gegen Italien und England müssen DFB-Spieler die Ärmel hochkrempeln

Der Ur-Bayer und seine DFB-Kollegen wissen, dass sie im Hinblick auf die anstehenden Nations-League-Spiele gegen Top-Nationen wie Italien oder England die Ärmel hockrempeln müssen. Bundestrainer Hansi Flick (57) sieht das UEFA-Turnier als eine Art Mini-Weltmeisterschaft und bezeichnet den Wettbewerb als WM-Generalprobe: „Das ist für uns eine Riesenherausforderung. Wir spielen gegen die zwei besten Teams der EURO, das ist für uns eine tolle Chance, zu zeigen, wie weit wir sind.“

Die Titelmission für das Turnier Ende des Jahres in Katar beginnt am heutigen Montag. Bis 19.30 Uhr müssen sich die Nationalspieler in Herzogenaurach versammeln. Im letztjährigen EM-Quartier bei Partner Adidas wohnt und trainiert die Mannschaft. Am Dienstag startet die Vorbereitung auf das erste Nations-League-Spiel gegen Europameister Italien am 4. Juni. Muskelmann Müller bezeichnet die nächsten vier Spiele als Gradmesser. Zwar hätten die vier Spiele im Juni nichts damit zu tun, was im November passiert. Aber mit diesem Gefühl gehe das Team in die nächsten zwei Monate: „Wenn wir da gewinnen sollten, super überzeugend spielen sollten, dann haben wir im November auch noch das Gefühl, dass wir was reißen können. Wenn es nicht so gut laufen sollte in den nächsten vier Spielen, dann gehen wir mit dem Gefühl ins Treffen im September, dass wir noch einiges aufzuarbeiten haben.“



Flick sieht vor WM zusätzlich logistische Herausforderungen

Neben der Arbeit auf dem Platz steht der Bundestrainer zusätzlich vor logistischen Herausforderungen, wie er das Turnier angehen möchte: Der letzte Bundesliga-Spieltag vor der WM ist im Rahmenterminkalender vom 11. bis 13. November angesetzt. Am 21. November beginnt das Turnier. Vorher hätte Flick gerne noch ein kurzes Trainingslager samt Testspiel – idealerweise in Dubai, um sich an Klima und Zeitumstellung zu gewöhnen.



Doch die FIFA verlangt, dass die Mannschaften fünf Tage vor Tunier-Start im Land sind. Deshalb kamen die DFB-Verantwortlichen auf die Idee, den 15. Bundesliga-Spieltag zu verlegen, damit das Team früher abreisen kann. DFB-Direktor Oliver Bierhoff (54) glaubt aber nicht an die Umsetzbarkeit des Plans: „Bei der DFL, wo ich nachgefragt habe, ist es so, dass das Fernsehen bestimmt, wann die Spiele sind.“ (bon)