Neue Anstoßzeiten in der Bundesliga? - So sieht der Plan der DFL aus

Von: Fynn Walenziak

Alle fünf Jahre verändert sich die Rechtevergabe in der Bundesliga. Bereits jetzt wird über neue Anstoßzeiten ab der Saison 2025/26 verhandelt.

München/Frankfurt - In der Bundesliga war es in den letzten Jahren nicht ungewöhnlich, dass sich die Anstoßzeiten immer wieder veränderten. Doch seit der Saison 2009/2010 wird das Topspiel zur festen Uhrzeit am Samstagabend um 18.30 Uhr ausgetragen. Diese Zeit könnte sich ab der Spielzeit 2025/26 aber ändern.

Die DFL schlägt den Vereinen der Bundesliga neue Spielzeit vor

Im Moment gibt es in der Bundesliga bis zu sechs verschiedene Anstoßzeiten. Diese variierten in den vergangenen Jahren immer wieder, einzig die Anstoßzeit am Freitagabend, Samstagnachmittag und Samstagabend sind gleich geblieben. Doch jetzt ist die DFL mit dem Vorschlag an die 36 Vereine der 1. und 2. Bundesliga herangetreten, das Topspiel vom Samstag um zwei Stunden nach hinten zu legen.

Ab der Saison 2025/26 soll das Topspiel in der Bundesliga also um 20.30 Uhr angepfiffen werden. Momentan findet zu dieser Uhrzeit noch das Topspiel der 2. Bundesliga statt. Welches Szenario sich die DFL für diese Paarung überlegt hat, ist aktuell aber noch unklar. Alles in allem waren die Reaktionen der Bundesligisten laut Sport Bild überwiegend positiv.

Die DFL plant grundlegende Änderungen bezüglich der Anstoßzeiten in der Bundesliga. © Imago Images/Nicolo Campo

Noch keine Stellungnahme von Sky und DAZN

Doch in den nächsten vier Jahren wird sich an den Anstoßzeiten in der Bundesliga erst einmal nichts ändern, das liegt an der Rechtevergabe, die in der Regel für fünf Jahre Bestand hat. Erst ab dann kann über eine neue Vergabe und mögliche Veränderungen verhandelt werden.

Wie die beiden TV-Sender Sky und DAZN zu dieser Überlegung stehen, bleibt abzuwarten. Denn durch die mögliche neue Anstoßzeit erhoffen sich die Fußball-Vereine der Bundesliga höhere Einnahmen, dementsprechend fallen aber höhere Ausgaben für die TV-Übertragung an. Doch zu der neuen Anstoßzeit sitzen vermutlich auch deutlich mehr Zuschauer vor dem Fernseher.

Kann sich DAZN weitere TV-Rechte für die Bundesliga sichern?

Im Moment ist Sky noch der Hauptanbieter, wenn es um die Übertragung der Bundesliga geht. Doch DAZN überträgt mittlerweile immer das Freitagsspiel und die Sonntagspartien. Damit zeigen sie knapp ein Drittel aller Bundesliga-Partien.

Bezüglich der Champions League hat DAZN sich gegen Sky bereits gänzlich durchgesetzt. Der Streaming-Anbieter teilt sich die Übertragungs-Rechte mit Amazon Prime Video. Sky geht bei den europäischen Wettbewerben gänzlich leer aus.