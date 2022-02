Neues Talentförderprogramm der FIFA geplant

FIFA-Chef Gianni Infantino © DPA

Der Fußball Weltverband FIFA hat ein Talentförderprogramm auf den Weg gebracht.

Berlin - Dieses soll den Mitgliedsverbänden eine «maßgeschneiderte» Unterstützung bieten, damit diese ihr «Potenzial voll ausschöpfen und das Ungleichgewicht zwischen unterschiedlichen Regionen der Welt weiter abgebaut werden kann», teilte die FIFA am Freitag mit.

Die FIFA erhöhe ihre Investitionen in diesem Bereich durch einen ganzheitlichen Ansatz für technische und Bildungsprojekte, «die auch neue Leistungsanalysen und Erkenntnisse auf dem Spielfeld sowie das FIFA-Ausbildungszentrum umfassen – eine 2021 lancierte moderne und dynamische Plattform für den Wissensaustausch mit technischen Experten», hieß es in der Mitteilung. «Eines unserer übergeordneten Ziele ist es, jedem Talent eine Chance zu geben», sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino. Die Lancierung des FIFA-Talentförderprogramms sei ein Schlüssel dazu. «Im Anschluss an die bahnbrechende Analyse des Talentförderökosystems bei mehr als 200 Mitgliedsverbänden geben wir Jungen und Mädchen die Chance, ihr Potenzial voll und ganz auszuschöpfen.» (dpa)