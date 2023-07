Transfer offiziell: Eintracht Frankfurt präsentiert nächsten Neuzugang

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt gibt den nächsten Neuzugang bekannt: Ellyes Skhiri hat bei der SGE unterschrieben.

Update vom 5. Juli, 20.07 Uhr: Es ist offiziell: Ellyes Skhiri spielt in der kommenden Saison für Eintracht Frankfurt. Der Wechsel des defensiven Mittelfeldspielers vom 1. FC Köln steht fest. Die SGE präsentierte den Neuzugang am Mittwochabend kurz nach 20 Uhr auf Twitter.

„Liebe Adler, ab sofort Ellyes Skhiri in schwarz, weiß, rot!“, macht der Klub seine Fans auf den neuen Mann heiß. Zuvor spannte das Social-Media-Team der Eintracht seine Twitter-Follower mit einem „Tagesschau“-Clip auf die Folter. „20 Uhr beste Uhrzeit für News haben wir gehört?“

Skhiri kurz vor Wechsel zu Eintracht Frankfurt

Erstmeldung vom 5. Juli:

Frankfurt – Der Kader von Eintracht Frankfurt für die Saison 2023/24 nimmt immer mehr Formen an. Nach den fixen Zugängen von Willian Pacho (Royal Antwerpen), Omar Marmoush (VfL Wolfsburg), Hugo Larsson (Malmö FF), Davis Bautista (Aucas U20) und Ansgar Knauff (Borussia Dortmund), befindet sich der nächste Neuzugang im Anflug.

Ellyes Skhiri Geboren: 10. Mai 1995 (Alter 28 Jahre), Lunel, Frankreich Letzter Verein: 1. FC Köln Position: Defensives Mittelfeld

Eintracht Frankfurt treibt Kaderplanung voran

Nach Informationen des Pay-TV-Senders Sky steht Ellyes Skhiri vor der Unterschrift bei der Eintracht. Der tunesische Nationalspieler soll sich bereits in Frankfurt befinden und den Medizincheck absolvieren. Anschließend wird er das Arbeitspapier, das bis 2026 laufen soll, inklusive Option auf ein weiteres Jahr, unterzeichnen.

Skhiris Vertrag beim 1. FC Köln lief Ende Juni aus, deshalb muss Eintracht Frankfurt keine Ablöse für den defensiven Mittelfeldspieler zahlen, sondern wird ihn zum Nulltarif verpflichten. Die SGE wurde schon länger mit dem 28-Jährigen in Verbindung gebracht, sah sich aber namhafter Konkurrenz ausgesetzt. Der AC Mailand soll ebenfalls an Skhiri interessiert gewesen sein, hat nun aber das Nachsehen gegenüber der SGE.

Ellyes Skhiri wechselt offenbar zu Eintracht Frankfurt. © IMAGO/Ralf Treese

Skhiri kam 2019 aus Montpellier zum 1. FC Köln, der sich den Transfer sechs Millionen Euro kosten ließ. Der Tunesier entwickelte sich nach und nach zum Glücksgriff für den FC. Steffen Baumgart, sein Trainer bei den Geißböcken, schwärmte regelmäßig von seinem defensiven Mittelfeldspieler und hätte ihn gerne gehalten. „Wir haben es immer gesagt: Die Tür für Ellyes bleibt offen. Ich würde ihn sofort nehmen“, sagte der 51-Jährige zuletzt.

Eintracht Frankfurt holt offenbar Skhiri

Dass der 1. FC Köln aber keine Chance auf eine Vertragsverlängerung hatte, war auch Coach Baumgart klar. Kürzlich verabschiedete sich Skhiri von den FC-Fans mit emotionalen Worten: „Nach vier sehr emotionalen Jahren, die ich an eurer Seite erlebt habe, ist es nun Zeit auf Wiedersehen zu sagen. Danke an die Fans, die so außergewöhnlich, unvergesslich und treu waren. Ihr seid die Seele des FC“, schrieb der 28-Jährige auf seinem Instagram-Kanal.

Bei Eintracht Frankfurt erwartet ihn nun ein neues Abenteuer bei einem Klub, der höhere Ansprüche hat als der 1. FC Köln. Sportvorstand Markus Krösche gab erst kürzlich das klare Ziel aus, in der kommenden Saison wieder um die internationalen Plätze mitzuspielen. (smr)