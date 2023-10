1. FC Köln in der Krise: Kommt vertragsloser Neuzugang?

Von: Sascha Mehr

Der 1. FC Köln befindet sich am Tabellenende der Fußball-Bundesliga. Eine Maßnahme könnte die Verpflichtung vertragsloser Spieler sein.

Update vom Montag, 9. Oktober, 10.05 Uhr: Trainer Steffen Baumgart liegt mit seiner Mannschaft am Ende der Tabelle. Der 1. FC Köln ist in der Krise und benötigt dringend Punkte. Eine Maßnahme wäre, das Team mit vertragslosen Spielern zu verstärken. Zuletzt schloss Sportvorstand Keller diesen Schritt aus, doch nach nur einem Punkt aus sieben Spielen, könnte es zum Umdenken kommen.

Erstmeldung: Leverkusen – In der Fußball-Bundesliga steht der 7. Spieltag an und Bayer Leverkusen trifft im Thein-Derby auf den 1. FC Köln. Die Gastgeber, die in der Tabelle auf Platz eins stehen, sind großer Favorit gegen den Nachbarn, der in einer Krise steckt. Dennoch darf die Mannschaft von Xabi Alonso den FC nicht unterschätzen, denn in der vergangenen Saison entführten die Kölner die Punkte aus Leverkusen.

Bayer Leverkusen gegen 1. FC Köln: Wer holt sich den Sieg?

„Das ständige Gerede darüber, dass die Situation nicht gut ist, hilft nicht unbedingt weiter. Das wissen wir. Die Jungs wollen gewinnen und Erfolg haben. Und dafür arbeiten wir hart“, sagte Köln-Trainer Steffen Baumgart auf der Pressekonferenz vor der Partie bei Bayer Leverkusen.

„Es wird ein schönes und intensives Spiel. Ich glaube, dass beide Mannschaften sich freuen. Ich habe noch nie erlebt, dass ich mich nicht auf ein Spiel gefreut habe. Wir spielen gegen eine sehr gute Mannschaft“, so der FC-Coach weiter, der ein gutes Verhältnis mit Leverkusen-Trainer Alonso hat: „Es gibt keine negative Stimmung zwischen mit und Xabi Alonso. Er macht einen guten Job und ich finde auch, dass ich einen guten Job mache. Wir müssen uns unten rauskämpfen, dennoch bin ich davon überzeugt, dass wir eine gute Saison spielen werden.“

Bayer Leverkusen trifft auf den 1. FC Köln. © IMAGO/pepphoto / Horst Mauelshagen

Das Bundesligaspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln steigt am Sonntag, 8. Oktober 2023, um 15:30 Uhr in Leverkusen. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Bayer Leverkusen gegen 1. FC Köln: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

Bayer Leverkusen gegen 1. FC Köln: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln im Live-Stream übertragen.

Die Übertragung der Partie startet am Sonntag, 8. Oktober 2023, um 15.00 Uhr mit den Vorberichten, um 15.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store

(smr)