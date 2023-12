Union Berlin plant offenbar Transfer-Coup – Mittelstürmer nächster Neuzugang?

Von: Sascha Mehr

Drucken Teilen

Union Berlin will den Kader im Winter auf mehreren Positionen verstärken. Im Sturm ist den Verantwortlichen offenbar ein Spieler des FC Porto ins Auge gefallen.

Berlin – Union Berlin schaffte 2023 Historisches: Nach einer starken Saison 2023/23 qualifizierte sich der Hauptstadtklub erstmals in der Vereinsgeschichte für die Champions League. Nach dem Sommer folgte aber der totale Absturz. In der Königsklasse war der Bundesligist chancenlos und auch in der Liga lief es alles andere als gewünscht.

Union Berlin will Kader verstärken

Statt erneut oben anzugreifen und um die internationalen Plätze zu spielen, fand sich Union Berlin schnell im Abstiegskampf wieder. Die Folge war, dass Cheftrainer Urs Fischer beurlaubt wurde. Nachfolger wurde Nenad Bjelica, der den Klub zum Klassenerhalt führen soll. Dafür könnten im Winter mehrere Neuzugänge kommen, um den Kader zu verstärken.

Unter anderem könnte Union Berlin im Sturm nachlegen, da die Offensive in der Hinrunde nicht immer rund lief und scheinbar auch Sheraldo Becker im Winter verkauft werden soll. Nach Informationen des TV-Senders Sport1 hat Union offenbar Toni Martinez vom portugiesischen Top-Klub FC Porto im Visier und würde ihn gerne an die Spree holen.

Union Berlin zeigt offenbar Interesse an Toni Martinez. © IMAGO/Pedro Loureiro / SPP

Der 26-Jährige, der in der vergangenen Saison zumindest noch regelmäßig als Joker seine Einsätze hatte, verlor in der laufenden Spielzeit weiter an Boden im Vergleich zur Konkurrenz im eigenen Team. Martinez soll bereit für eine Leihe im Winter sein, um bei einem anderen Verein Spielpraxis sammeln zu können.

Union Berlin mit Neuzugang aus Portugal?

Wie Sport1 berichtet, würde der FC Porto dem Angreifer keine Steine in den Weg legen und kann sich bei einer Leihe sogar eine Kaufoption für den aufnehmenden Klub vorstellen. Martinez steht noch bis 2027 beim portugiesischen Top-Klub unter Vertrag und hat derzeit einen Marktwert in Höhe von sieben Millionen Euro.

Alle Bundesliga-Torschützenkönige seit 2010 Fotostrecke ansehen

Martinez, der in der Nachwuchsabteilung des spanischen Vereins FC Valencia ausgebildet wurde, spielte bereits für zahlreiche Vereine. Aus der Jugend von Valencia zog es ihn in die U21 von West Ham United. Von dort wurde er immer wieder ausgeliehen und lief für Oxford United, Real Valladolid, Majadahonda und CD Lugo auf. 2019 folgte dann ein ablösefreier Wechsel nach Portugal zu Famalicão, wo Martinez der Durchbruch gelang. Der FC Porto sicherte sich ein Jahr später die Dienste des Angreifers und legte 3,2 Millionen Euro auf den Tisch. (smr)